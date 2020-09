Atvērs jaunās dzejnieces Liepas Rūces debijas krājumu

Ceturtdien, 10. septembrī, pulksten 18.00 Jāņa Akuratera muzejā Rīgā, O. Vācieša ielā 6a, notiks dzejnieces Liepas Rūces debijas krājuma "Atspulga balss" atvēršanas svētki. Pasākumā piedalīsies krājuma autore Liepa Rūce, redaktors Ronalds Briedis, apgāda "Pētergailis" vadītāja Inguna Cepīte un vijolniece Renāte Bērziņa.

Par Liepas Rūces debijas dzejoļu krājumu Ronalds Briedis raksta: "Liepas Rūces dzejoļi ar pārtraukumiem parādās mūsu literārajā periodikā jau apmēram piecpadsmit gadus. Dzeja tapusi ilgā laika posmā, kurā ir nobriedis un mainījies gan autores radošais rokraksts, gan viņas liriskās varones attieksme pret pasauli, un tas padara šo debijas grāmatu pilnasinīgāku no personības transformācijas un iekšējo konfliktu risinājuma viedokļa. Krājuma centrā ir cīņa ar atsvešinājuma izjūtu, ko rada sevis apzināšanās un pieņemšanas mēģinājumi un saskarsme ar citiem kā slēgtām, psiholoģiski nepieejamām būtnēm. Apkārtējo ārējais miers, kas līdzīgi melnajam caurumam neemanē neko uz ārpusi, kontrastē ar vēstītāja iekšējām pretrunām. "Atspulga balss" varone pastāvīgi nošķeļ no sevis savus agrākos es, savu ķermenisko es un citas sevis izpausmes, radot dubultniekus, uz kuriem brīžiem noskatās no malas, brīžiem mēģina veidot dialogu un brīžiem tajos atgriezties."

Liepa Rūce ir rakstnieces Janas Egles meita. Par savu grāmatu viņa raksta: "Krājumā "Atspulga balss" iekļauti teksti, kuri tapuši apmēram piecpadsmit gadu garumā, kas šobrīd sastāda pusi manas dzīves. Apmēram pēdējos desmit gadus ir šķitis, ka grāmata ir gatava, tomēr dažādu šķēršļu dēļ iznākšana nemitīgi atlikta. Pa to laiku, iekļaujot pa kādam jaunam tekstam un izņemot kādu no vecajiem, mainījies arī tās saturs. Grāmatā Lienes Rūces dzejoļi mijas ar Liepas Actiņas sarakstīto, bet Liepa Rūce kā saistviela satur abas kopā. Kura no mums ir reālais attēls un kura – atspulgs, nav izšķirams; tāpat, vai mana paaudze ir tie, ar kuriem reizē sāku, vai arī tie, kuriem debijas krājums iznāk šodien, kā man. Laiks, telpa un identitāte krājumā, tāpat kā manā dzīvē, ir tikai instrumenti, ar kuru palīdzību mēģināt sazīmēt, kas tas viss ir, te, visapkārt."

Pasākums notiks muzeja dārzā. Lietus gadījumā organizatori aicina ņemt līdzi lietussargus. Ieeja bez maksas.