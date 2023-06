Bagātība jebkurā vecumā: 10 visu laiku labākās bērnu grāmatas

Šogad britu raidsabiedrība "BBC" izjautāja 177 literatūras ekspertus no 56 pasaules valstīm, lai noskaidrotu, kas ir visu laiku labākā bērnu grāmata. Katrs eksperts piedāvāja 10 labāko darbu izvēli, rezultāti tika apkopoti, un no vairāk nekā 1000 grāmatām, kas parādās vērtējumos, noskaidrotas visu laiku labākās bērnu grāmatas. Dažas no tām ir vairāk nekā simt gadu vecas, dažas tikai salīdzinoši nesen sarakstītas, bet visas – labi zināmas arī latviešu lasītājiem.

10 labāko bērnu grāmatu sarakstā iekļuvuši seši angļu, divi amerikāņu, kā arī viena franču un vienas zviedru autores darbi. Lai gan formāli raksturotas kā bērnu grāmatas, tās nebūt nav domātas tikai bērniem, un to pārlasīšana vai iepazīšana var būt vērtīga nodarbe jebkurā vecumā. Raksturojot 10 labākās bērnu grāmatas, uzmanība pievērsta arī to tulkojumiem latviešu valodā.

10. Roalds Dāls. "Matilde" (1988)



Populārais bērnu grāmatu britu autors Roalds Dāls ir sarakstījis tādus slavenus darbus kā "Čārlijs un Šokolādes fabrika", "Džeimss un milzu persiks", "LDM jeb Lielais Draudzīgais Milzis", "Fantastiskais Lapsas kungs" un daudzas citas. Viņa grāmatas ir pārdotas vairāk nekā 300 miljonu eksemplāros visā pasaulē, un vairāki darbi tikuši arī veiksmīgi ekranizēti.

Matilde Vormvuda, Dāla grāmatas "Matilde" galvenā varone, jau agrā vecumā atklāj, ka ir neparasti gudra un apdāvināta. Nebūt ne visiem tas patīk, un mājās viņu nesaprot vecāki, bet skolā terorizē despotiskā direktore Trančbula. Tomēr Matilde nav tikai īpaši atjautīga, viņai piemīt arī kādas pārdabiskas spējas, ko meitene liek lietā, lai aizstāvētu sevi un pretotos netaisnībai. Grāmatu ilustrējis izcilais britu karikatūrists, mākslinieks Kventins Bleiks. "Vai pasaulē ir kaut viens bērns, kurš neiekļautu "Matildi" savā iecienītāko grāmatu sarakstā?" jautā angļu rakstnieks, pētnieks Deivids Robsons.

Latviešu valodā grāmata pirmo reizi izdota 1997. gadā, tulkojumu veikusi Dina Sīle.