Baltkrievijā neoficiāli no tirdzniecības izņem Džordža Orvela antiutopiju '1984'

Vairāki Baltkrievijas mediji ziņojuši, ka valdība esot devusi pavēli no tirdzniecības izņemt britu rakstnieka Džordža Orvela slaveno zinātniskās fantastikas romānu "1984". Kā noskaidrojis pētnieciskās žurnālistikas medijs "Provereno.Media", tad oficiāli Orvela romāns neesot aizliegts, tomēr valsts lielākajā grāmatnīcu tīklā "Belkniga" romāns vairs praktiski neesot pieejams.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sākotnēji baltkrievu medijs "Naša Ņiva" ziņoja, ka Baltkrievijas grāmatu tirgotājiem esot dota pavēle izņemt minēto Orvela romānu no veikaliem un tirdzniecības internetā, un šī pavēle esot stājusies spēkā no 19. maija. Pēc tam šo ziņu pārpublicēja gan baltkrievu, gan ukraiņu mediji. Ziņa ieguva plašu izplatību arī sociālajos tīklos, un sekoja arī asa reakcija no Baltkrievijas inteliģences puses.

Tomēr, kā izpētījuši pētnieciskās žurnālistikas medija "Provereno.Media" žurnālisti, tad patiesībā nekāda oficiāla rīkojuma no valsts puses neesot bijis, bet Orvela romāns "1984" joprojām nopērkams vairākos Gomeļas un Minskas grāmatveikalos. Tiesa, žurnālisti uzzināja, ka vairākos Baltkrievijas lielākā grāmatu tirdzniecības tīkla "Belkniga" veikalos romāns vairs nav nopērkams un turpmākas piegādes neesot plānotas, bet citos atlikuši vien pēdējie eksemplāri, kā arī izdevumi angļu, bet ne krievu vai baltkrievu valodā. Savas izmeklēšanas rezultātā viņi nonāca pie secinājuma, ka valsts līmenī Orvela darbs visdrīzāk nav aizliegts, tomēr "Belkniga" vadība devusi iekšēju rīkojumu par romāna izņemšanu no visiem tirdzniecības tīkla veikaliem.

Džordža Orvela romāns-antiutopija "1984" iznāca 1949. gadā. Tā darbība norisinās izdomātā valstī – Okeānijā, kurā iedzīvotāju dzīvi un prātu kontrolē valdošā partija un tās līderis Lielais Brālis. Romānā aprakstītā pasaule lielā mērā sasaucas ar mūsdienu Baltkrieviju, taču romāna iznākšanas laikā, protams, to uztvēra kā tiešu komentāru par dzīvi Padomju Savienībā. Latviešu valodā romāns pirmoreiz iznāca trimdā Voldemāra Kārkliņa tulkojumā, bet pašā Latvijā tikai 1990. gadā vienā izdevumā ar otru Orvela ikonisko darbu "Dzīvnieku ferma".