Baltvilka balvu bērnu literatūrā saņēmis Marts Pujāts

Jāņa Baltvilka balva rakstniecībā šogad piešķirta dzejniekam Martam Pujātam par dzejoļu krājumu "Ej nu ej", ko ilustrējusi Lāsma Pujāte un izdevusi izdevniecība "Liels un mazs".

Savukārt kā labākais bērnu un jauniešu grāmatu mākslinieks godināts Reinis Pētersons par ilustrācijām Ineses Zanderes garstāstam "Puika ar suni. Otrā burtnīca. Bunkurs" (Liels un mazs), Anti Sāra garstāstam "Perts sprukās" (Liels un mazs), kā arī Daniila Harmsa dzejoļu krājumam "Ļoti briesmīgs notikums" (Liels un mazs).

Savukārt AS "Latvijas Valsts meži" balva "Jaunaudze" par debiju bērnu literatūrā un grāmatu mākslā pasniegta Kitijai Rolei par ilustrācijām Lienes Bērziņas literārajai pasakai "Ķiverēns" (Be the Bear).

Atgādinām, ka balva ik gadu tiek pasniegta, svinot rakstnieka Jāņa Baltvilka dzimšanas dienu, 24. jūlijā. Šogad balva tika pasniegta 17. reizi, ceremonija notika Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā.

Jau iepriekš ziņots, ka Jāņa Baltvilka balvas starptautiskās laureātes ir franču rakstniece Delfīne de Vigāna un tulkotāja Inta Šmite par romānu "No un es" (Jāņa Rozes apgāds).

Laureāti saņēma mākslinieces Ineses Brants veidoto balvu – porcelāna "Baltā Vilka" laiviņu – un naudas prēmiju, kā arī iespēju vienu mēnesi dzīvot un strādāt Starptautiskajā Rakstnieku un tulkotāju mājā. Arī AS "Latvijas Valsts meži" balvas "Jaunaudze" laureāts saņēma balto porcelāna vilciņu un naudas prēmiju, kuras mērķis ir veicināt izaugsmi.

Sadarbībā ar portālu "Delfi" ikvienam bija iespēja atbalstīt savu mīļāko autoru vai mākslinieku no Jāņa Baltvilka balvas nominantu vidus un piedalīties lasītāju balsojumā. Par balsojuma līderi un "Delfi" simpātijas balvas ieguvēju kļuva Līva Vecvagare par grāmatu "Mārtiņš Datortārpiņš" (Zvaigzne ABC).

Ceremonijā tika sveikti ne tikai laureāti, bet arī visi 2021. gada Jāņa Baltvilka balvas nominanti – Ērika Bērziņa, Inese Paklone, Dzintars Tilaks, Juris Zvirgzdiņš, Inga Žolude, Lāsma Pujāte, Vivianna Maria Stanislavska, Mārtiņš Zutis, Anita Rupeika un Līva Vecvagare.

Kā katru gadu ceremonijā muzikālu pirmatskaņojumu piedzīvoja speciāli šim notikumam radītas solodziesmas ar Jāņa Baltvilka dzeju. Dziesmu komponiste ir Madara Pētersone, tās izpildīja mecosoprāns Zane Rozenfelde un akordeonists Māris Rozenfelds. Apbalvošanas ceremonijas "Planēta Grāmata" dramaturģiju un norisi vadīja Ance Strazda un Klāvs Mellis.

Atgādinām, ka šogad balvas žūrijā darbojās literatūrzinātniece Ilze Stikāne, literatūrzinātniece un skolotāja Lita Silova, mākslas vēsturniece un kritiķe Aiga Dzalbe, mākslas kritiķe Ieva Lejasmeijere, kā arī sabiedrības pārstāvji: režisors Kārlis Krūmiņš un bērnu vokālās grupas "Knīpas un Knauķi" vadītāja Sanita Sējāne.

Jāņa Baltvilka balvu pasniedz kopš 2005. gada. Balvas uzdevumi ir veicināt bērnu literatūras attīstību Latvijā, tās starptautisko atpazīstamību, kā arī stiprināt grāmatu lasīšanas tradīcijas sabiedrībā.