Britu blogeri pirms viesošanās Baltijā iesaka lasīt Joņevu un Kivirehku

Britu ceļojumu un literatūras blogs "Books and Bao" ir apkopojis 12 grāmatas, kuras būtu ieteicams izlasīt pirms apmeklēt Baltijas valstis, lai vairāk uzzinātu par valstu vēsturi, mitoloģiju un cilvēkstāstiem. Grāmatas ļauj lasītājam dažādos aspektos iepazīties ar svarīgiem vēsturiskajiem laika posmiem un tajos valdošo sabiedrības noskaņojumu.

Britu blogeri no latviešu literatūras iesaka izlasīt Jāņa Joņeva pirmo grāmatu "Jelgava 94" ("Doom 94"), kas sniedz ieskatu 90. gadu notikumos Latvijā. "Grāmatā tiek pētīts indentitātes jautājums, stāsta galvenie varoņi pielāgojas dzīvei neatkarīgā valstī pēc Padomju Savienības sabrukuma. Īpaši grāmata patiks mūzikas cienītājiem," raksta "Books and Bao" autori.

Tāpat viņi iesaka latviešu izcelsmes amerikāņu rakstnieces un žurnālistes Ināras Vērzemnieces grāmatu "Starp dzīviem un mirušiem" ("Among the Living and the Dead"), kas ir stāsts par viņas dzimtu un tās likteņiem pēc Otrā pasaules kara. Vēl ārvalstniekiem, kas grasās apmeklēt Latviju tiek ieteikts angļu valodā izdotais stāstu krājums "Book of Riga", kurā apkopoti Paula Bankovska, Ilzes Jansones, Arno Jundzes, Svena Kuzmina, Viļa Lācīša, Andras Neiburgas, Gundegas Repšes, Daces Rukšānes, Jura Zvirgzdiņa un Kristīnes Želves darbi.

Britu blogeri izvēlējušies arī zviedru detektīvromānu autora Henninga Mankella romānu "Suņi Rīgā" ("Dogs of Riga"). Tajā darbojas slavenais Mankella radītais tēls – inspektors Kurs Vallenders, kurš Latvijas galvaspilsētā izmeklē kārtējo mistisko slepkavību.

Savukārt no lietuviešu literatūras tiek izcelta Antana Šķēma (Antanas Škėma) grāmatu "Baltā drāna" ("White Shroud"). Blogeri to sauc par vienu no labākajiem Baltijas literatūras darbiem. Tas galvenais varonis ir lietuvieši imigrants 50. gadu Ņujorkā, taču stāsts ir par atmiņām no dzimtenes Otrā pasaules kara laikā un notikumiem, kas aizveduši viņu uz ASV.

Tāpat ceļotājiem ieteikts Jurģa Kunčina (Jurgis Kunčinas) darbs "Tūla" par 90. gadu sākumu Lietuvā un leģendāro Užupi – mākslinieku pašpasludināto republiku Viļņā. Sarakstā ir arī Ričarda Gavēļa (Ričardas Gavelis) darbs "Viļņas pokers" ("Vilnius Poker") un lietuviešu izcelsmes amerikāņu rakstnieces Birutes Putrius (Birute Putrius) darbu "The Last Book Smuggler" par grāmatu lietuviešu valodā nelegālu izplatīšanu 20. gadsimta sākuma Lietuvā.

Savukārt no igauņu literatūras britu bloga autori iesaka izlasīt Andrusa Kivirehka (Andrus Kivirähk) igauņu mitoloģijā balstīto fantāziju "Vīrs, kas zināja čūskuvārdus" ("The Man Who Spoke Snakish"), somu rakstnieces Sofi Oksinenas (Sofi Oksanen) romānu "Kad pazuda dūjas" ("When the Doves Disappeared" – stāstu pat trīs dažādiem igauņiem 20. gadsimta vēstures notikumos. Tāpat, lai iepazītu Igaunijas vēsturi ieteikts izlasīt zviedru filantropes, antropoloģes un publicistes Sigridas Rausigas (Sigrid Rausing) darbu "Everything is Wonderful: Memories of a Collective Farm", kas balstīts viņas antropoloģiskajos pētījumos par padomju un pēcpadomju laiku Igaunijā. Tāpat sarakstā atrodams stāstu krājums "Estonian Life Stories" - 25 likteņstāsti 20, gadsimtā.

Bloga autori pārsvarā izvēlējušies literatūru, kas tapusi pēc Padomju savienības sabrukuma, galvenokārt tieši tulkojumu pieejamības dēļ, vai arī jau angļu valodā rakstītus darbus. Taču bloga autori uzsver – Baltijas valstīm ir bagātīga literatūras vēsture un it īpaši folklora. "Mīti un leģendas joprojām ir ļoti būtiski šajā reģionā," raksta "Books and Bao".