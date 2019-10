Bukera balva piešķirta divām rakstniecēm – Mārgaretai Atvudai un Bernardīnei Evaristo

2019. gada Bukera balva pirmdien, 14. oktobrī, piešķirta kopīgi kanādiešu rakstniecei Mārgaretai Atvudai un britu rakstniecei Bernardīnei Evaristo.

Atvuda godalgota par romānu "The Testaments", kas ir turpinājums romānam "The Handmaid's Tale" ("Kalpones stāsts"). Evaristo dala balvu ar Atvudu par romānu "Girl, Woman, Other".

Evaristo ir pirmā melnādainā sieviete, kas saņem Bukera balvu.

Kā paskaidroja piecu tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs Pīters Florenss, "tie ir divi romāni, kurus mēs ārkārtīgi gribējām godalgot, tāpēc mēs balvu piešķiram tiem abiem".

"Ir noteikumi, un noteikumi nosaka, ka ir jābūt vienam uzvarētājam," viņš piebilda.

Prestižajai godalgai par darbiem angļu valodā Atvuda un Evaristo tika izraudzītas no sešu autoru vidus.