Bukera prēmija šogad piešķirta skotu rakstniekam Duglasam Stjuartam

2020. gada Bukera prēmija literatūrā piešķirta skotu rakstniekam Duglasam Stjuartam par debijas romānu "Shuggie Bain", ceturtdienas, 19. novembra, vakarā ceremonijā Londonā pavēstīja prestižās literatūras godalgas žūrija.

Romāns "Shuggie Bain" ir balstīts Stjuarta bērnības notikumos, un tā darbība noris 80.gadu Glāzgovā. Romāns vēsta par kāda zēna dzīvi kopā ar māti, kas cīnās ar atkarības problēmām.

44 gadus vecais Stjuarts ir tikai otrais skotu autors, kas pagodināts ar Bukera prēmiju.

Iepriekšējo reizi balva piešķirta Džeimsam Kelmanam, kas 1994. gadā uzvarēja ar romānu "How late it was, how late".

Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ godalgas piešķiršana šogad tika izsludināta straumēšanas tiešraidē.

Īpašo viesu vidū bija ASV eksprezidents Baraks Obama un Kornvolas hercogiene Kamila, kas norādīja, ka pandēmijas dēļ Bukera balva šogad ir pat svarīgāka nekā parasti.

Bukera prēmija tiek piešķirta kopš 1969. gada par gada labāko romānu, kas sarakstīts angļu valodā. Kopš 2013.gada to piešķir arī rakstniekiem, kas nepārstāv britu nāciju Sadraudzības valstis. Prēmijas ieguvējs saņem ievērojamu naudas balvu, tomēr par galveno ieguvumu tiek uzskatīts autora grāmatu popularitātes un to noieta pieaugums.