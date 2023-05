Ceļvedis Imanta Ziedoņa 90 gadu jubilejas pasākumos

3. maijā izcilajam latviešu dzejniekam un domātājam Imantam Ziedonim aprit 90 gadu. Tas tiek svinēts dažādos pasākumos visā Latvijā, zemāk apkopots neliels to ceļvedis. "Delfi" piedāvā ielūkoties arī 90 Ziedoņa mirkļos – kā viņš no Ragaciema puikas kļuva par dzejas zvaigzni uz motocikla, kā tuvojās Rainim un kļuva par klasiķi un kā sagaidīja brīvu Latviju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Zibakcija #Ziedonim90

Kad? 3. maijā no plkst. 15.05 līdz plkst. 16.00.

Kur? Vilcienā "Tukums–Rīga".

Kas notiks? Iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa dzejoļa "Pats sev 90 gadu jubilejā vilcienā Ķemeri–Saulkrasti", 3. maijā, dzejnieka dzimšanas dienā, notiks zibakcija, kuras rīkotāji aicina lasīt Ziedoņa darbus jebkurā vietā Latvijā vai pievienoties lasītājiem vilcienā "Tukums-Rīga". Akcijas dalībnieki var dalīties ar video un attēliem, lietojot tēmturi #Ziedonim90.

Ceļojošā izstāde "Es atkal neatvados"

Kad? No 3. maija.

Kur? Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (no 3. līdz 16. maijam), Rīgas Latviešu biedrības namā (no 18. līdz 30. maijam) un Latgales vēstniecībā "Gors" (pēc 30. maija).

Kas notiks? Izstāde "Es atkal neatvados" aicina svinēt Imanta Ziedoņa dzimšanas dienu un viņa klātesamību. Tā īpaši akcentē dzejnieka sūtību runāt par aktuālo un vitāli svarīgo, to vienmēr ietērpjot izcilā vārdu spēlē. Izstādes veidotāji – Ziedoņa muzeja komanda – aicina Latvijas sabiedrību dalīties ar saviem stāstiem par to, kā viņu paši satikuši Ziedoni – personā vai izdarītājos darbos. Izstādē atspoguļota arī Ērika Hānberga un Ziedoņa muzeja veidotā grāmata par godu dzejnieka deviņdesmitgadei – "Amizantais? Katram savs Imants Ziedonis".

Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumu izlase "Laikabiedriem 90"

Kad? No 3. maija.

Kur? Latvijas Nacionālās bibliotēkas Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā.

Kas notiks? Lasītavā būs iespējams aplūkot divu laikabiedru – Imanta Ziedoņa un Ojāra Vācieša – grāmatas, pirmizdevumus un tulkotos darbus, ekslibrus, fotogrāfijas, vēsturiskas liecības rokrakstā, tai skaitā dzeju, ko viens otram sirsnīgās draudzības laikā ir veltījuši abi dzejnieki.

Imanta Ziedoņa un Raimonda Paula dziesmu svētki

Kad? 3. maijā plkst. 18.00.

Kur? Rīgā, Mūzikas namā "Daile".

Kas notiks? Programmas "Ziedonis – 90/ Raimonds Pauls & Daumants Kalniņš" pirmatskaņojums. Imanta Ziedoņa dzeju Maestro mūzikā izpildīs Daumants Kalniņš, pie klavierēm Maestro Raimonds Pauls. Koncertprogrammā piedalīsies mūziķi Raimonds Macats (taustiņinstrumenti), Oskars Sproģis (basģitāra), Jānis Kalniņš (ģitāra), Artis Orubs (sitaminstrumenti) un koris "Sola" diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā.



Latvijas filmu maratons un tiešsaistes festivāls

Kad? 3 un 4. maijā.

Kur? Kinoteātrī "Splendid Palace" Rīgā un filmas.lv.

Kas notiks? Nacionālā Kino centra rīkotais tradicionālais 4. maija Latvijas filmu maratons šogad notiek gan klātienē kinoteātrī "Splendid Palace", gan tiešsaistē – portālā filmas.lv . Sadarbībā ar Latvijas Nacionālā arhīva Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvu izveidota dzejnieka Imanta Ziedoņa jubilejas kolekcija, 13 filmas, kas pieejamas visā pasaulē bez maksas.

Kultūrtūrisma maršruts "Noķer Ziedoni"

Kad? No 4. maija.

Kur? Maršruta kopējais garums ir 111 kilometri un tajā iekļauti 17 pieturas punkti. Maršruta atklāšana notiks Jūrmalā, Imanta Ziedoņa Ķemeru bibliotēkā.

Kas notiks? Sagaidot Imanta Ziedoņa 90. gadadienu, izveidots kultūrtūrisma maršruts "Noķer Ziedoni!", kas ir interaktīvs ceļojums pa dzejnieka bērnības un jaunības takām Jūrmalā, Tukuma novadā un Tukumā. Ar maršrutu tā atklāšanas dienā, 4. maijā, teatrālā performancē iepazīstinās Kauguru Kultūras nama jauniešu teātra "Eksperiments" dalībnieki. Maršruta atklāšanas dienā notiks arī vārda došanas svētki Imanta Ziedoņa Ķemeru bibliotēkai – svinīgi tiks atklāta bibliotēkas jaunā nosaukuma plāksne, klātesošie tiks aicināti apmeklēt bibliotēkas telpās izveidoto "Ziedoņa stūrīti" un doties ekskursijā pa Imanta Ziedoņa vietām Ķemeros. Pasākuma viesi – Imanta Ziedoņa meita Baiba Ziedone-Jansone un dēls Rimants Ziedonis, Ziedoņa muzeja vadītāja Rūta Šmite.

Ziedonis un Krāsainās pasakas Lapmežciemā

Kad? No 4. maija.

Kur? Lapmežciema parkā.

Kas notiks? Brīvdabas izstādi "Ziedoņa Krāsainās pasakas" veido 30 Engures Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi un vairāk nekā 2000 krāsainu tulpju, vizuāli atdzīvinot un nesot tālāk dzejnieka ideju par visa skaistā vairošanu.

Foto: Agnese Tauriņa

Diskusija un izstāde "Runā (p)ar Ziedoni"

Kad? 10. maijā plkst. 18.00.

Kur? Rīgā, Rakstniecības un mūzikas muzeja kultūrtelpā "Tintnīca".

Kas notiks? Diskusijā piedalīsies literatūrzinātnieki Ausma Cimdiņa, Andra Konste un Jānis Oga, vēsturnieks Kaspars Zellis, Rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperte Zanda Šumska, Ziedoņa muzeja vadītāja Rūta Šmite. Sarunu vadīs literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktore Eva Eglāja-Kristsone. Pasākuma laikā "pop-up" izstādē varēs aplūkot dažādus apsveikumus un dāvanas, kuras dzejnieks saņēmis svētkos no saviem laikabiedriem, tuviniekiem un talanta cienītājiem.