No 3. līdz 8. decembrim Rīgas kultūrvietās, bibliotēkās, kafejnīcās un bāros norisināsies starptautiskā literatūras festivāla "Prozas lasījumi 2019" pasākumi. Festivāla viesu valsts un caurvijas motīvs šogad ir Japāna, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Jau tradicionāli decembris Rīgas kultūras dzīvē saistās ar "Prozas lasījumiem", kas no neliela Andreja Upīša dzimšanas dienai veltīta lasījumu vakara pārtapis literatūras festivālā, kas nedēļas garumā piedāvā apmeklēt pasākumus, kuros ar savu jaunāko darbu vai to fragmentu lasījumiem uzstājas dažādu paaudžu Latvijas rakstnieki, kā arī viesautori no ārzemēm. Šī gada festivāla programma sastāv no 17 pasākumiem, kuros piedalīsies vairāk nekā 50 prozas autoru.

Programmā būs atrodami gan tādi apmeklētāju jau iecienīti pasākumi kā "Baltijas stāstu vakars", kurā varēs sastapt autorus no kaimiņu valstīm, "Prozas brokastis", kas kā katru gadu svētdienas rītā notiks kafejnīcā "Andalūzijas suns", un "Bāru tūre ar rakstniekiem", ko jau trešo gadu rīko interneta žurnāls "Satori". Ar jaunajiem autoriem varēs iepazīties "Literārās akadēmijas" un "Acinājuma" lasījumos, savukārt brīvdienās uz diviem pasākumiem īpaši tiks aicināti mazākie literatūras baudītāji. Tāpat programmā būs atrodami jaunumi – Latvijas PEN klubs aicinās uz lasījumu vakaru "Prozas provokatori", bet TV raidījums "Literatūre" festivāla ietvaros piedāvās kopīgi noskatīties otrās sezonas pirmizrādi.

Daļa no pasākumiem noritēs Japānas zīmē, jo festivāla tālākie viesi šogad ieradīsies tieši no uzlecošās saules zemes. Festivāla atklāšanas vakarā "Saule aust Austrumos" 3. decembrī Rīgas mākslas telpā performanci japāņu teātra valodā piedāvās kustību māksliniece Simona Orinska un mūziķis Artis Gulbis, bet ar trīs japāņu autoriem satikties būs iespējams "Japāņu autoru prozas lasījumos" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā sestdien, 7. decembrī. Pasākumā "Japāņu stāstu vēstnieki" Inese Zandere, Pauls Bankovskis un Andris Kuprišs lasīs vēsturiskus stāstus par japāņu militārā atašeja Makoto Onoderas un viņa dzīvesbiedres Juriko Onoderas Rīgā pavadītajiem gadiem 20. gadsimta 30. gados. Savukārt ISSP Galerijā festivāla ietvaros tiks ataklāta japāņu mākslinieces Mako Išizukas darbu izstāde "Grāmatplaukts", kuras centrālā ideja saistās ar tekstu, literatūru un grāmatām. Ģimenes sestdienā bērni varēs mācīties locīt origami, bāru tūrē būs iespēja malkot Japānas tradicionālos dzērienus, bet noslēguma vakarā apmeklētājus priecēs japānisks muzikālais priekšnesums.

Ar pilnu festivāla programmu iespējams iepazīties festivāla mājaslapā. Visi "Prozas lasījumu" pasākumi ir bez maksas.