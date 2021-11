Decembrī iznāks jauns literatūras žurnāls 'Strāva'

Šī gada 11. decembrī pulksten 19 galerijā "Brīvība", Brīvības ielā 40, Rīgā notiks literatūras žurnāla "Strāva" pirmā numura atvēršana.

Kā "Delfi" informē izdevēji, žurnāla galvenais redaktors ir Ivars Šteinbergs, bet radošajā komandā darbojas Anna Auziņa, Arvis Viguls, Elvīra Bloma un Ieva Melgalve.

Iecere veidot jaunu literāro žurnālu radās 2020. gada sākumā, kad tika dibināta biedrība "Līdzstrāva", kas apvienojusi sešpadsmit latviešu rakstniekus, dzejniekus un tulkotājus. Žurnālā iekļauta jaunākā latviešu oriģinālliteratūra, spilgti ārzemju literatūras tulkojumi, kā arī literatūras teorija un kritika. Žurnālā tiek pievērsta īpaša uzmanība ārzemju literatūras aktualitāšu atspoguļojumam, īpaši Baltijas valstīs un Skandināvijā, piemēram, pirmajā numurā iekļaujot iepriekš nepublicētu zviedru laikmetīgo dzeju.

Žurnāla pirmais numurs tiek solīts saturā daudzveidīgs, aptvers aktuālas un būtiskas tēmas, kā arī tajā būs skatāmas mākslinieces Vikas Ekstas fotogrāfijas. Žurnāla dizainu veido Anete Krūmiņa.

Ivars Šteinbergs par žurnālu: Kāpēc "Strāva"? Kāpēc tagad? Atbildēt, no vienas puses, ir pavisam vienkārši: tāpēc, ka mūs kas urda, mūsu smadzenes niez. Mūs interesē, kas līdz šim nav tulkots, publicēts, uzrakstīts, kas līdz šim ir apspiests, netaisnīgi neievērots. Tas sit pa nagiem kā strāva no elektriskā gana un dara zināmu – ir kāda robeža, aiz kuras ir vēl. No otras puses, atbildēt ir grūtāk, jo "strāva" ir uzlādēta ar nozīmēm, kas var būt arī pretrunīgas. Piemēram, tā nav tieša atsauce uz labi zināmo 19. gadsimta beigu latviešu inteliģences kustību, kaut mēs no šīs konotācijas arī nekautrējamies. Mēs vēlamies paradoksus iepazīt un radīt platformu, kurā cieņpilni diskutēt par mūsu šī brīža eksperimentiem, apzinoties, ka nekas nerodas tukšā vietā, bet gan izriet no tradīcijas kontinuuma. Mūs vieno interese par literatūru, progresīva domāšana, vēlme kopīgi mācīties veidot iekļaujošu sabiedrību, kā arī apziņa, ka latviešu drukātajā literatūras periodikā mūsdienās nepieciešamas jaunas balsis."

"Žurnāls "Strāva", ko paredzēts izdot, sākot ar šī gada decembri, top, sadarbojoties piecu cilvēku komandai, kurā visiem ir vērtīga pieredze gan radošajā, gan redakcionālajā darbā. Pirmkārt, mēs tieksimies attīstīt polemiku ar citiem izdevumiem, uzsverot, ka mākslas fenomeni (tostarp literatūra) nav atrauti no sociālām problēmām un politiskajiem procesiem. Otrkārt, mūs atšķirs tas, ka pēc pirmā – kopīgi veidotā – numura iznākšanas katra nākamā numura saturu rotācijas sistēmā primāri veidos viens no pieciem žurnāla redakcijas locekļiem, izstrādājot tēmu, sakārtojumu, atlasot tekstus un uzrunājot numura fotogrāfi/-u. Tāpat mūsu ambīcija ir publiskot līdz šim netulkotu kritiskās teorijas klasiku un jaunākās paaudzes domātāju tekstus, kas ir feminisma, ekokritikas, nespējas studiju, kvīru studiju, dzimtes studiju un citu disciplīnu priekšgalā. Visbeidzot – mēs meklēsim identitātes un pieredzes, kas latviešu dzejā un prozā parādījušās maz. Mēs augsim, mācīsimies un meklēsim radīt jaunas sinapses, jaunas elektriskās saites starp neironiem, meklēsim – ar katru jaunāko "Strāvu"," stāsta Šteinbergs.

Žurnālu varēs iegādāties Jāņa Rozes, "Zvaigznes ABC" un citās grāmatnīcās un tiešsaistes pārdošanas vietnēs, kā arī žurnāla prezentācijas pasākumā.

Žurnāla prezentācijas pasākums ir iekļauts festivāla "Prozas lasījumi 2021" programmā, ieeja pasākumā atbilstoši tobrīd spēkā esošajām epidemioloģiskās drošības prasībām.