'Domuzīmes' diskusija. Latviešu literatūra skaitļos

J. P. Tulkojamos darbus izdošanai izvēlējās vienīgi ārvalstu izdevējs, jo viņam ar šo grāmatu tālāk jāstrādā savā tirgū.

Visus stratēģiskos lēmumus pieņēma Sadarbības memoranda padome, kas tika izveidota līdz ar LL platformu, lai veicinātu informācijas apriti starp visām literatūras organizācijām. Sadarbības memoranda padomē ir divi pārstāvji no Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas, divi pārstāvji no Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas, divi pārstāvji no Latvijas Rakstnieku savienības, pa vienam pārstāvim no Valsts Kultūrkapitāla fonda un Kultūras ministrijas.

R. P. Tulkotāju un izdevēju pieteikumus Latvijas puses līdzfinansējuma saņemšanai vērtēja memoranda padomes apstiprināta ekspertu komisija — nozares profesionāļi, neitrāli un neatkarīgi, cik nu tas mazajā Latvijā vispār iespējams.

Savukārt ārvalstu izdevēji saņēma informāciju gan par Latvijas mūsdienu literatūru, gan klasiku. Papildus arī atsevišķi informējām par LaLiGaBa un Jāņa Baltvilka balvas laureātiem, savus jaunumus varēja pieteikt ikviens Latvijas izdevējs, tiem tikai bija jābūt eksportspējīgiem.

Kā Baltijas un pat plašākā mērogā unikāls projekts tika pasniegta sērija "Mēs. Latvija, XX gadsimts". Taču gala izvēle jebkurā gadījumā bija un ir ārvalstu izdevēju pašu ziņā.

Kā tika izvēlēti Londonas tirgus dalībnieki no Latvijas puses?

J. P. Londonā notiekošais ir grāmatniecības profesionāļu grāmatu tirgus, tur nenotiek grāmatu atvēršanas vai autoru lasījumi. Oficiālo kultūras programmu viesu valsts statusā esošai valstij nosaka Britu padome Lielbritānijā, kas iepriekš bija noslēgusi ar mums līgumu par šīs programmas izveidi.

Pieņemts, ka Britu padome iepazīstina ar 12 autoriem no attiecīgā gada viesu statusā esošās valsts rakstniekiem (semināros, sarunās un pasākumos ārpus grāmatu tirgus). Tā kā bijām kopā trīs valstis, tad katra no Baltijas valstīm varēja nominēt tikai četrus autorus, kurus Britu padome varēja apstiprināt vai neapstiprināt. No Latvijas puses šos autorus izvēlējās Sadarbības memoranda padome, vadoties pēc Britu padomes ļoti skaidri noteiktiem kritērijiem (autora vecumu, dzimumu, pārstāvēto žanru ieskaitot).

Taču, tā kā mūsu primārais mērķis bija veidot ilgtermiņa attiecības ar sadarbības partneriem Lielbritānijā, tad veidojām kultūras programmu visa gada garumā — ietverot Latvijas autoru grāmatu prezentācijas Lielbritānijā, dalību literāros festivālos, sadarbības projektos un darbnīcās, kā arī citos pasākumos.

Kopumā šajā laikaposmā 117 Latvijas autori un nozares profesionāļi apmeklējuši dažādu valstu festivālus (to skaitā Singapūrā, Ķīnā, ASV, Kanādā).

A. J. Par to tika daudz spriests, bija arī visādi strīdi. Skaidrs, ka vajadzēja izvēlēties tos autorus, kuriem iznāks darbi angļu valodā un kuri prot sevi pasniegt angļu valodā. 2017. gadā poļu autori Londonā runāja poliski. Viss bija skaisti, bet, kā saprotu, britu izdevējiem par viņiem nekāda interese neradās. Neviens viņus BBC uzstāties neaicināja. Latvijai panākumi bija, un to ir grūti neredzēt.

Vai saskaņojāt savu darbību ar lietuviešiem un igauņiem, ar kuriem tika radīts pat kopējs zīmols?

J. P. Platforma "Latvian Literature" strādāja ciešā sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas menedžmenta komandām tiktāl, cik to noteica noslēgtais līgums ar Londonas grāmatu tirgu un Britu padomi — tātad par kopējo programmu. Protams, katrai valstij bija arī savi konkrēti mērķi, tādēļ katrai bija savas individuālās programmas.

Kāds iespaids Londonā bija reklāmas kampaņai "I'm introvert"?

J. P. Tā panāca tik jūtamu izdevēju uzmanību, kādu citādi mēs varbūt pat neiegūtu. Sapratām, ka mums jāizceļas arī Baltijas valstu vidū, un šī drosmīgā kampaņa piesaistīja gan apmeklētājus, gan izdevējus, gan medijus. Kampaņa tiks turpināta, bet ne vairs tik lielā intensitātē kā līdz šim.

A. J. Man pašam gadījās pieredzēt situāciju, kad vīriešu tualetē divi cilvēki ienāk, ierauga šo reklāmu (plakāti bija izvietoti sabiedriskajās tualetēs — red.) un — kas tas tāds vispār ir?! Bet pēc desmit minūtēm es viņus jau redzēju mūsu stendā. Tas ir komisks piemērs, bet parāda, kā šī kampaņa nostrādāja, un tas anglis, kuru pilnīgi neinteresē tie baltieši, — kad viņu izsit no ierastā tāds reklāmas nieks, viņš "pavelkas" arī uz mūsu literatūru. Un vienkārši cilvēki Londonas gadatirgū tāpat vien nestaigā.

Kā lai panāk, ka iesāktais tiek turpināts un valsts sniedz atbalstu latviešu literatūras eksportam?

A. J. Tas ir publiskā lobija darbs — ir jāiet un jārunā ar politiķiem. Ja to nedara, nekas arī nenotiks. Tas ir nepatīkams, garlaicīgs, ilgs darbs. Vismazāk te vajag runas Pietuka Krustiņa garā par unikalitāti un izcilību. Ir nepieciešami konkrēti argumenti, un tie šobrīd ir.

R. P. Tā ir tāda normālas Eiropas valsts pareiza kultūrpolitika — atbalstīt grāmatniecību. Gan valsts iekšienē, gan uz ārpusi. Eksporta lieta noteikti ir jāturpina, ir jāsprauž augsti mērķi. Viesu valsts statuss Frankfurtē, ja tādu mērķi sev nospraužam, ir kultūrpolitisks darbs vairāku gadu garumā, kurš, tāpat kā Londona, ļauj turēt nozari uzmanības degpunktā gan Latvijā, gan starptautiski. Viesu valsts statuss Frankfurtes grāmatu gadatirgū ir lieliska iespēja visai kultūras nozarei. Liela daļa valstu to parasti izvērš par milzīgu kultūras projektu gada garumā. Un Vācijas puse uz to tā arī raugās: ja jūs nākat uz Frankfurti, kas ir pasaules grāmatu lielākais gadatirgus, jums ir vaļā arī izstāžu zāļu, koncertzāļu durvis.

J. P. "Latvian Literature" ir skaidrs plāns, aprēķināts nepieciešamais finansējums. Ceram, ka ar padarīto esam apliecinājuši, ka varam iet tālāk uz priekšu. Lai turpinātu aizsākto un panāktu mūsu literatūras prezentāciju un izdošanas tiesību pārdošanu ikdienišķā režīmā, mums vajadzētu apmēram 450 000 eiro gadā. Salīdzinot ar kaimiņiem — Lietuvā tam atvēl 440 000, Igaunijā 732 000, Somijā 1 200 000, Zviedrijā 950 000, Polijā 1 500 000 eiro gadā.

A. J. Grāmatniecība ir industrija. Tajā tiek nodarbināti tūkstošiem cilvēku, ieskaitot poligrāfiju. Tā ienes respektējamus nodokļus. Tā ir vesela piramīda, kurā ir arī grāmatu veikali, bibliotēkas, un autors ir tā visa pamatā. Paņemiet ārā autoru, un tas viss sagāžas. Ja kāds grib likt sprunguļus ceļā grāmatniecībai, tas ir vienkārši nožēlojami.

V. K. Piramīdas pamatā ir lasītājs. Ja cilvēks lasīs literatūru, tad tā nepazudīs. Ir jāatbalsta lasīšanas kultūra ilgtermiņā, citu variantu nav. Tad var tālāk runāt par rakstniekiem, par grāmatu izplatību.

O. Z. Kā autors gribu pateikt, ka svarīgākais man ir bijis, ir un būs teksts, ko es rakstu. Bet ir mazliet citāda sajūta, zinot, ka aiz muguras ir šī rakstniecības eksportu balstošā infrastruktūra. Un pēdējos gados patiešām esmu to jutis.

R. P. Ja paskatās, kādus ciparus savas literatūras eksportam jau gadu desmitiem tērē citas valstis, piemēram, Islande, kur lasītāju skaits ir 3—4 reizes mazāks nekā pie mums, tad tas budžets, kādu Latvija atvēlēja latviešu literatūras prezentācijai Londonā, tai ir ikgadējs. Tāpēc, ieejot grāmatnīcā Reikjavīkā, redzams milzīgs galds — pilns ar islandiešu autoru grāmatām, kas iztulkotas angļu valodā. Ar tām viņi arī popularizē Islandes kultūru un realitāti. Tāpat ir Igaunijā.

Lietuva bijusi viesu valsts gan Boloņas, gan Frankfurtes grāmatu gadatirgos un gadiem ilgi stiprinājusi savu grāmatniecību, atvēlot pietiekamu naudu gan nozares pārstāvniecībai ārzemju tirgos, gan pasākumiem kultūras diplomātijā.

Latvijā kopš 1990. līdz 2018. gadam kopumā ir reģistrēti (varbūt kāds nav apzināts) 509 izdoti tulkojumi citās valodās. 184, tātad 36%, no tiem ir iznākuši pēdējos trijos gados. Skaidri redzama sasaiste ar finansējuma pieejamību.