'Ēd, lūdzies, mīli' autores jaunā romāna izdošana atlikta asas ukraiņu reakcijas dēļ

Populārās amerikāņu rakstnieces Elizabetes Gilbertas (Elizabeth Gilbert) jaunāko romānu "The Snow Forest" bija paredzēts izdot 2024. gada 13. februārī, taču nupat autore paziņojusi, ka atliek darba izdošanu asas ukraiņu lasītāju reakcijas dēļ. Savu paziņojumu Gilberta publicējusi sociālajos tīklos "Twitter", "Facebook" un "Instagram".

Romāna "The Snow Forest" darbība norisinās Sibīrijā, tā centrā ir kāda ģimene, kas 20. gadsimta vidū nolemj izolēties no sabiedrības, rast patvērumu mežā un pretoties padomju varai. Kā raksta britu raidsabiedrība BBC, iedvesmu darba uzrakstīšanai Gilberta esot smēlusies no pieredzes Covid-19 pandēmijas laikā.

Nupat publicētajā paziņojumā Gilberta skaidro, ka lēmumu atlikt romāna izdošanu veicinājušas daudzu ukraiņu ziņas un vēstules, kurās pausts nosodījums par to, ka šobrīd, kamēr Krievija ir iebrukusi Ukrainā, tiek publicēts romāns, kura notikumi norisinās Krievijā. Vairāki lasītāji šāda darba publicēšanu 2024. gada februārī esot salīdzinājuši ar grāmatas par varonīgiem vāciešiem publicēšanu Otrā pasaules kara laikā.

"Esmu izlasījusi un sadzirdējusi šīs vēstules, es tās cienu," saka Gilberta. "Nav īstais laiks, lai publicētu šo grāmatu. Es negribu vairot sāpes cilvēkiem, kuri jau ir pieredzējuši un turpina pieredzēt ārkārtīgi lielas sāpes."