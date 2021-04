ES balvai literatūrā pieteikti Jana Egle, Laura Vinogradova, Rasa Bugavičute-Pēce un Svens Kuzmins

Ceturtdien, 15. aprīlī, nosauktas daiļliteratūras grāmatas, kas nominētas Eiropas Savienības balvai literatūrā. Tostarp nominēti ir četri Latvijas darbi: Janas Egles "Dzimšanas diena" (Latvijas Mediji), Lauras Vinogradovas "Upe" (Zvaigzne ABC), Rasas Bugavičutes-Pēces "Puika, kurš redzēja tumsā" (Latvijas Mediji) un Svena Kuzmina "Hohma" (Dienas Grāmata). Apbalvošanas ceremonija norisināsies šī gada 18. maijā.

Eiropas Savienības balva literatūrā (The European Union Prize for Literature) ik gadu izceļ daiļliteratūras darbu autorus no visas Eiropas. To saņem jauni autori, kuri ar savu daiļradi demonstrē pārliecinošu un pārsteidzošu sniegumu prozā. Par balvu, rotējot ik pa trim gadiem, cīnās 41 valsts.

Šogad nominētas ir 55 grāmatas no 14 valstīm: Albānijas, Armēnijas, Bulgārijas, Čehijas, Islandes, Latvijas, Maltas, Moldovas, Nīderlandes, Portugāles, Serbijas, Slovēnijas, Zviedrijas un Tunisijas.

Katras valsts īso sarakstu piesaka tās nacionālā žūrija. To veido izdevēju, rakstnieku un grāmatu tirgotāju kā arī sabiedrības pārstāvji. Žūriju izraugās balvas rīkotāju konsorcijs Briselē. Latvijas žūrijā šogad strādā Renāte Punka (Jāņa Rozes apgāds) Inga Bodnarjuka-Mrazauskas (platforma Latvian Literature), Latvijas grāmatu tirgotājus pārstāv Kristīne Pīkenena, publiciste, medijus – kultūras žurnāliste Santa Remere. Žūrijas priekšsēdētājs ir rakstnieks Arno Jundze.

Pirmo reizi Eiropas Savienības balva literatūrā tika izsludināta 2009. gadā, un šogad tiks pasniegta 13. reizi. Balvu finansē programma "Creative Europe", tās mērķi ir apzināt jaunos literatūras talantus visā Eiropā, veicināt literatūras izplatīšanu un tulkošanu starp dažādām Eiropas valstīm un izcelt Eiropas radošumu un dažādību. Līdz šim no Latvijas balvu saņēmuši trīs autori – Inga Žolude, Jānis Joņevs un Osvalds Zebris.

Šogad uzvarētāji tiks nosaukti virtuālā apbalvošanas ceremonijā, kas norisināsies 18. maijā. Vairāk informācijas – balvas mājaslapā.