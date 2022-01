Foto: Inciemā atklāta mūsdienīga ekspozīcija par rakstnieku Anšlavu Eglīti

Siguldas novada Inciemā, torņa ēkas telpās atklāta trimdas latviešu rakstniekam, dramaturgam un žurnālistam Anšlavam Eglītim veltīta digitālā ekspozīcija "anšlavs eglītis. jaunais cilvēks". Atklāšana notika 13. janvārī, piedaloties Siguldas novada pašvaldības vadībai, Latvijas Republikas kultūras ministram un projekta realizēšanā iesaistītajām personām.

Ekspozīcija vēsta par rakstnieka dzīvesgājumu vizuāli viegli uztveramā veidā. Tā ir daļa no projekta "Rakstnieks Anšlavs Eglītis Inciemā", kas tiek realizēts jau vairākus gadus.

Anšlavu Eglīti ar Inciemu saistījušas jaunības atmiņas – viņš Inciema pansijā pavadījis vasaras, tur tapis arī viņa pazīstamais darbs "Pansija pilī".

Interaktīvās ekspozīcijas dizainu veidojis "H2E", un tā mazliet provokatīvā veidā apgāž latviešu valodas gramatiku, jo viss teksts rakstīts mazajiem burtiem. Ekspozīcijas realizēšanā iesaistījies arī "Yes We Can", "Reverie Trading Group" un "RG Group". Informāciju palīdzēja apkopot Turaidas muzejrezervāts, kā arī citi literatūras un kultūrvēstures profesionāļi.

Foto: Ginta Zīverte

Veidojot ekspozīciju par rakstnieka personību un daiļradi, izveidota arī interaktīva grāmata, kura dod iespēju apmeklētājiem "sarunāties" ar Anšlavu Eglīti. Trešajā stāvā, nelielajā viesistabā, izveidota Anšlava lasītava. Lasītavā ir apkopota gandrīz visa rakstnieka daiļrade, tomēr dažas grāmatas vēl trūkst, tāpēc iedzīvotāji aicināti iesaistīties lasītavas papildināšanā un dāvināt Anšlava Eglīša grāmatas.

Ekspozīcija iekārtota Inciema tornī, un ieeja tajā ir bez maksas, taču, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, apmeklējums ir iepriekš jāpiesaka tīmekļa vietnē www.anslavseglitis.lv, rakstot uz e-pasta adresi anslavs@sigulda.lv vai mobilajā lietotnē "Bookla".

Lai apmeklētu ekspozīciju, jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts, kurš apliecina, ka apmeklētājs ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā, un personu apliecinošu dokumentu.