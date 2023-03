Ģimenei šis piemineklis nepatika. Andreja Upīša mazmazmeitas komentārs

"Upīša piemineklis tika uzstādīts bez saskaņošanas ar kādu no ģimenes vai muzeja darbiniekiem," "Delfi" stāsta Andreja Upīša mazmazmeita Anita. "Mēs netikām uzaicināti arī uz tā atklāšanu. Toreiz man bija tikai 17 gadu, un es ļoti labi atceros ģimenes sašutumu, jo mums visiem šis piemineklis riebās. Tas izskatījās pēc monstra un nebija Upītim līdzīgs."

"Pāršķirstot tēva (Aivara) mantas," turpina Anita, "esmu atradusi skices, kuras, domāju, varēja būt plānotas Upīša piemineklim. Tajās nebija nekā tamlīdzīga, kāds tas ir tagad! Tur bija tāds kā globuss, tāda kā atvērta grāmata ar lodi. Varbūt tas bija domāts kapavietai, to es nezinu."

Pēc Anitas domām, piemineklim nav vietas Skrīveros. "Ja būtu mana teikšana, es to pārvietotu neuzkrītošākā vietā, kaut kur dziļāk parkā, un uzliktu zīmi gan par koncertzāles ēkas pārvērtībām – no komunistu sanākšanas vietas tā tagad kļūs par modernu koncertzāli –, gan par Andreju Upīti, minot vēstures faktus, norādot uz to, kā pieminekli izmantoja komunisti."

"Man ļoti negribētos," saka Anita, "lai piemineklis pārvēršas par veidu, kā apķēzīt Upīti. Man un maniem bērniem tas ļoti ķeras pie sirds. Es pati gandrīz visu mūžu esmu balsojusi par nacionālām, latviskām partijām, un tagad tieši tās atbalsta visu šo jaukšanu un pārdēvēšanu. Es uzskatu, ka nevar vēsturi iznīcināt. Mēs esam daudz runājuši ar tēvu, un viņš diemžēl Upītim nav paprasījis par to 1940. gadu un kādēļ tika braukts līdzi lūgt iestāšanos Padomju Savienībā. Mans tēvs to nekad nesaprata, un es arī to nekad neesmu sapratusi."

Jau ziņots, ka Rīgas Pieminekļu padome marta sākumā atbalstīja vairāku ar Krievijas impēriju un padomju režīmu saistītu pieminekļu demontāžu vai pārvietošanu. Starp tiem ir arī rakstnieka Andreja Upīša piemineklis Kronvalda parkā. Par pieminekļa likteni vēl būs jālemj Rīgas domes deputātiem, taču iebildumus pret pilnīgu tā iznīcināšanu jau paudusi Memoriālo muzeju apvienība, kā arī vairākas kultūras personas, norādot uz problēmām, pretrunām un profesionālas izpētes trūkumu.

Izvērsts raksts – "Latviešu valodas brīnumi un kolaborācija. Ko darīt ar Andreju Upīti?" – ar pētnieku, Rīgas Pieminekļu padomes un Rīgas domes, kā arī Andreja Upīša muzeja un Memoriālo muzeju apvienības pārstāvju komentāriem "Delfi" publicēts piektdien.