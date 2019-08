Ģirts Karlsons: Latviešu literatūras 'tauriņa efekts'

Tieši pirms 10 gadiem, 2009. gada rudenī, devos uz savu pirmo grāmatu izstādi Frankfurtē. Uzņēmums, kurā es strādāju toreiz un arī tagad – Jelgavas tipogrāfija – bija izvirzījis sev mērķi uzsākt sadarbību ar Eiropas izdevējiem. Tajā brīdī runas par tirgus iekarošanu būtu pārspīlētas, tas drīzāk bija mūsu pirmais mēģinājums vismaz paskatīties uz plašo grāmatniecības pasauli un saprast, vai tajā atradīsies vieta arī nelielam uzņēmumam no Latvijas.

Frankfurtes grāmatu tirgus bija un joprojām ir kā dārglietu tirgotava, kurā vienkopus pulcējas visi nozarē iesaistītie – autori, ilustratori, aģenti, dizaineri, izdevēji, tirgotāji, ražotāji un bieži arī gala patērētāji. Tikai tur un toreiz es pirmo reizi apjautu, ka labi virzīta grāmata spēj radīt prieku visiem iesaistītajiem – sākot ar autoru, kurš lolo ideju, līdz pat izdevējam un ražotājam, kas spēj to īstenot un galu beigās nogādāt svarīgākajās – pircēja rokās. Un tāpat kā laba grāmata ne tikai palīdz atbildēt uz jautājumiem, bet, iespējams, dara ko svarīgāku – palīdz uzdot īstos jautājumus, līdzīgi arī viss garais grāmatas tapšanas ceļš ir kā daudzu svarīgu jautājumu un atbilžu precīza sakombinēšana īstajā laikā un vietā. Tāpat kā uzņēmumi bieži pieaicina speciālistus "no malas", lai paraudzītos uz problēmsituācijām ar svešām un bieži vien arī "svaigām" acīm, līdzīgu darbu veic arī "Latvian Literature" – palīdz izkāpt no savas relatīvi šaurās darba specifikas, palīdz īstenot "zoom-out" funkciju un paskatīties uz nozari no malas, lai arvien labāk izprastu un aptvertu tās vajadzības un specifiku, kas šajā gadsimtā neapšaubāmi ir mainīga. "Latvian Literature" ar savu darbību ienes Eiropas dvašu Latvijā, parāda Latvijas vēsmas Eiropā un ļoti globālā manierē palīdz uzdot īstos jautājumus īstajā brīdī tā, lai nozares dalībniekiem nāktos pārskatīt savu darbību, un vajadzības gadījumā veikt uzlabojumus – izvērtējot, kas atbilst mūsdienu grāmatu nozares prasībām un kas ne.

Ir pagājuši 10 gadi, un es joprojām gatavojos ikgadējai Frankfurtes grāmatu izstādei, kā bērni gatavojas Ziemassvētkiem. Uzņēmuma apgrozījums ir dubultojies, eksporta apjoms tuvojas 70% no apgrozījuma. Lai spētu apmierināt pieprasījumu, uzņēmums paplašinās un man vairs nav ne jautājumu, ne šaubu par to, ka Latvijai ir nozīmīga vieta Eiropas grāmatu industrijā, savukārt Eiropa ir nozīmīgs sadarbības partneris gan izdevējiem, gan māksliniekiem un dizaineriem, gan tipogrāfijām. Kā? Lielā mērā ar īstajiem jautājumiem īstajos brīžos. Šajā ziņā gribas "Latvian Literature" darbu salīdzināt ar zinātnē un ārpus tās labi zināmo "tauriņa efektu", kur maziem cēloņiem ir liela ietekme. "Latvian Literature" ir kā uzticams vibrāciju radītājs, kas nepārtraukti uzmana, lai kustība nerimtos un kā nozares pārstāvis varu apgalvot – tieši mazās, sīkās kustības, īstie jautājumi īstajos brīžos un šo kustību nepārtrauktība un neatlaidība tajās, ir tas, kas veido ilgtermiņa panākumus un to noturību.

Mēs esam nozarē pietiekoši ilgi, lai saprastu, ka panākumu atslēga nav viena liela zivs, viens liels darījums vai viena izstāde, kurā Latvija ir uzaicināta goda valsts statusā. Panākumi neveidojas vienas nakts laikā ar kāda maģiska un uzņēmuma vai nozares dzīvi mainoša darījuma palīdzību. Tie veidojas ilgstošā, pacietīgā darbā, kas palīdz būvēt attiecības, vairot uzticību un ļauj nonākt pie sadarbības. Un tieši telpa sarunai, diskusijai un sadarbībai, ir tas, ko "Latvian Literature", esmu drošs, nodrošina daudziem nozares pārstāvjiem, tostarp ražotājiem. Gan telpa sarunai, gan pašas sarunas ir viens no lielākajiem "Latvian Literature" darbiem, ko, mēs kā ražotāji, redzam un novērtējam. Esmu drošs, ka ikviens, kas kaut reizi apmeklējis "Latvian Literature" un LIAA veidoto un uzturēto Latvijas stendu izstādēs tādās pilsētās kā Frankfurte, Londona, Leipciga, Boloņa, piekritīs – tajā vienmēr valda dzīvība, patīkama atmosfēra un tur patiešām pulcējas nozares pārstāvji no visas Eiropas un bieži arī pasaules.

Ko nozīmē viens "ārzemju" izdevējs, kurš atrodas Latvijas stendā? Tas nozīmē diezgan daudz, turklāt ļoti daudziem – tā ir ne tikai iespēja latviešu autoram pārdot savu darbu ārpus Latvijas robežām, bet arī latviešu ražotājam pārdot savu darbu – grāmatu ražošanu, ārpus Latvijas robežām. Katrs viens cilvēks, kas nonāk vai dodas garām Latvijas stendam, ir iespēja ļoti daudziem – mūsu katra paša ziņā ir izvēle, vai šo iespēju izmantot. Mūsu "kontā" ir vairāki desmiti uzsāktas un veiksmīgas sadarbības, kas tiešā veidā notikušas pateicoties "Latvian Literature" aktivitātēm pēdējo pāris gadu garumā. Turklāt "Latvian Literature", kā zināms, atbalsta arī pašus introvertākos, jo ne tikai nodrošina vietu sarunām, bet bieži arī palīdz tās organizēt un uzsākt, savedot kopā īstos cilvēkus īstajā laikā, tāpēc mēs īpaši novērtējam arī Latvijā organizētās ārvalstu izdevēju sanāksmes, kas ļauj gan iepazīties ar izdevējiem un dibināt tiešas darba attiecības, gan arī paplašināt skatījumu, ieraugot arvien jaunas tirgus nianses un prasības.

Visbeidzot par pēdējo gadu dārgumu – Introvertu. Londonas izstādē nejauši satiku klientus, kas mani ieraudzījuši, bija dedzīgi uzzināt, ko vairāk par tik tikko labierīcībās ieraudzīto tipu – Introvertu. Šis nelielais plakāts, ko noteikti redzējuši visi Londonas izstādes dalībnieki, bija kas tāds, ko cilvēki rādīja cits citam un daudzi devās uzmeklēt Latvijas stendu, lai "iepazītos tuvāk". Un tāpat kā TV reklāmas, kas sasniedz savu rezultātu pietiekoši bieži atkārtojoties, tāpat arī mēs, iegūstam brīdī, kad Latvijas vārds pasaules tirgos tiek pietiekoši bieži atkārtots. Latvijas vārds izskan, turklāt izskan ļoti pozitīvā, smalkā un atjautīgā atmosfērā. Jo vairāk runā par Latviju, jo mums, kā ražotājam no Latvijas, ir vieglāk nest savu ziņu un sarunas varam vest uz jau radīta pozitīva un bieži arī uzticības pilna pamata. Tāpat kā Introverta dzīve ir tikko sākusies, bet jau nesusi un devusi daudz, tāpat arī "Latvian Literature" ir spēris tikai pirmos soļus, tomēr tie jau ir neticami veiksmīgi, taču arī parādījuši, ka tieši nepārtrauktībā un neatlaidībā slēpjas panākumu atslēga.

Nekas nerodas tukšā vietā un pats no sevis, tas viss ir ilgstoša darba un "tīklošanas" rezultāts, kas, jāsaka, "Latvian Literature" padodas teicami. Ja tumsā kāds spīdina gaismu, mēs bieži neredzam, kurš to dara un no kurienes tā īsti nāk, bet mēs skaidri redzam visu, ko tā izgaismo. "Latvian Literature" šobrīd ir kā šī gaisma – mēs reizēm varam neapjaust, ko prasa liesmas noturēšana, bet ir skaidrs, ka tās nodzišana nav pieļaujama. Tāpēc kā nozares pārstāvji un ražotāji esam gan pateicīgi par visu "Latvian Literature" veikumu šo dažu gadu garumā, gan cerību pilni, ka šis darbs turpināsies un ļaus veidot arvien jaunas sadarbības visiem iesaistītajiem.