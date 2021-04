Grāmatizdevēji apbalvojuši pagājušā gada skaistākās grāmatas

Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas izveidotā žūrija izvērtējusi 2020. gada skaistākās grāmatas un piešķīrusi balvas grāmatu mākslas konkursā "Zelta ābele".

Kā "Delfi" informēja Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas izpilddirektore Līva Ostupe, kategorijā "Dzeja" galveno balvu ieguvis Raimonda Ķirķa debijas krājuma "Kartes" dizaina autors Armands Zelčs, grāmata iespiesta Jelgavas tipogrāfijā; izdevējs – "Neputns".

Kategorijā "Proza" par labāko atzīta Henrika Eliasa Zēgnera sastādītā "Mīlestības grāmata", tās dizainu veidojis Aleksejs Muraško, vāka dizaina ilustrācija – Didzis Upens; Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – "Ascendum".

Dokumentālo izdevumu kategorijā par skaistāko atzīta autoru kolektīva veidotā grāmata "Stories in Sounds: 100 years of the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music". Grāmatas dizains – Maija Rozenfelde; Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija.

Savukārt kategorijā "Zinātniskā literatūra" galveno balvu ieguvusi apgāda "Zinātne" izdotā Denisa Hanova un Valda Tēraudkalna grāmata "Asiņainā rītausma Parīzē: 1789.gada revolūcija kā mediju notikums". Grāmatas dizainu veidojis Daniils Vjatkins, tā iespiesta Jelgavas tipogrāfijā.

Kategorijā "Uzziņu literatūra" uzvarējusi Ievas Smiļģes grāmata "Itālija ar mani", kuras māksliniece ir Baiba Linga-Bērziņa, izdevējs "L`Italii", grāmata tapusi Jelgavas tipogrāfijā.

Par labāko Mākslas izdevumu atzīta Šeldas Puķītes un Indreka Grigora grāmata "Sudrabmeitenes. Fotogrāfijas retušētā vēsture". Grāmatas dizaina autors ir Aleksejs Muraško; tipogrāfijas – "Veiters" un Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – "Blind Carbon Copy".

Kategorijā "Grāmatas bērniem un jauniešiem" galveno balvu iegūst Lienes Bērziņas grāmata "Ķiverēns". Dizains – Ivs Zenne, ilustrācijas – Kitija Role; Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – "Be the Bear".

Šajā gadā žūrija lēma arī piešķirt speciālbalvu Ilzes Trumpes grafiskajam romānam "Tev viņa patiks". Dizains – Linda Lūse, ilustrācijas – Ilze Trumpe; tipogrāfija – Dardedze Hologrāfija; izdevējs – "Mansards".

Laureātu apbalvošanas ceremonija šogad noritēja Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un Latvijas Mākslas akadēmijā.

Ceremonija noslēgsies 8. aprīlī ar Gada mākslinieka titula ieguvēja paziņošanu un sveikšanu galerijā "Istaba" un tiks atspoguļota 8. aprīlī pulksten 18.30 LTV1 raidījumā Kultūras ziņas. Ziņu raidījumā arī varēs uzzināt lasītāju simpātijas balvas ieguvēju.