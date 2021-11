Guntis Berelis par Andri Kolbergu: Nepārspēts latviešu detektīva klasiķis

Kolberga romānu struktūra ir diezgan sarežģīta. Tajos parasti ir divas līdz pašām beigām neatkarīgas sižetiskās līnijas: no vienas puses, miliči meklē noziedznieku, no otras –, visuzinošais autors rūpīgi iedziļinās romānā aprakstīto personu dzīvesstāstos, dažbrīd aizklīzdams gadu desmitus tālā pagātnē. Romānus veido laikā un telpā stipri attālināti pavedieni, vairāku personu biogrāfijas, kurām no pirmā acu uzmetiena nav un nemaz nevar būt nekā kopēja. Turklāt autors bez ievērības neatstāj arī izmeklētāju kļūdainās versijas, tās izpētīdams vienlīdz pamatīgi, tādējādi iesaistīdams tekstā papildu personas un veidodams sižeta sānlīnijas. Līdz ar to romānu telpa paplašinās un iegūst panorāmiskas aprises. Šie pavedieni romāna ritumā pamazām tuvinās, līdz savijas ciešā mezglā. Tieši šis ceļojums pa laika un biogrāfiju labirintu ir Kolberga romānu intrigas virzītājspēks.

Un vēl kāda būtiska īpatnība: informācija, kas darbojas kā Kolberga romānus strukturējošs faktors. Tas var likties paradoksāli, bet tīri tehniska un citkārt garlaicīga informācija detektīvu padara interesantu, piešķirot tam papildu dimensiju. Piedzīvojumu romānu sižeti bieži norisinās eksotiskās pasaules vietās, bet, mazliet hiperbolizējot, Kolberga detektīvu darbība norisinās eksotiskā informācijas vidē. Un, izrādās, eksotisks var būt viss – pat, piemēram, šūšanas ateljē darbības apraksts romānā "Cilvēks, kas skrēja pāri ielai". Apraksts ir autentisks, arī afēras ideja vismaz daļēji aizgūta no realitātes: "...kad tiku laukā [no cietuma], man jau bija sagatavota vieta, kur strādāt – šūšanas darbnīcā. Masu piegriešana ir fiziski smags darbs, stumdīt elektrisko nazi. Uzzināju, ka iepriekšējais direktors un daži citi darbinieku ietupināti aiz restēm, bet daļa palikusi – tādi, kas strādāt nemācēja, bet tirgoja prom kreiso preci. Skaidra lieta – līdzko kaut kas notiks, arī man būs jāsēž – biogrāfijas dēļ. Tāpēc aizbēgu uz vagonu rūpnīcu, kur taisīja arī ledusskapjus. Pareizs gājiens, kā vēlāk sapratu, jo mūžīgi zagt nevar, kaut kad noteikti uzķeras."

Nerakstītos padomju detektīva aizliegumus pirmais pārkāpa Kolbergs romānā "Nekas nav noticis", kas periodikā tika publicēts jau 1987. gadā, parādīdams, ka sociālistiskajā saimniekošanas sistēmā organizētās noziedzības jeb mafijas parādīšanās ir nenovēršama. "Civilizēto krokodilu sindromu" (1993) varētu uzskatīt par tādu kā "pārejas posma" darbu, toties nākamais romāns "Meklējiet sievieti" (1996) ir viens no viņa veiksmīgākajiem darbiem. Intrigas izejas punkts – kāda Saeimas deputāta palīdzes noslepkavošana. Tālāk, kā jau tas Kolberga romāniem raksturīgi, sižets sazarojas, lai aptvertu milzīgu problēmu loku, visus sociālos slāņus un vairākus gadu desmitus. Ir korupcija Saeimā, ir saiknes, kas saista starptautisko biznesu ar Saeimas likumdevējiem un vienlaikus arī ar mafiju, ir Krievijas izlūkdienestu "garā roka", kas kontrolē Saeimas darbību, un daudz kas cits.

Parasti Kolbergs savos romānos koncentrējas uz aktualitātēm, taču pavisam citā skatā viņš parādījās ar triloģiju par Mendela Davidsona briljantiem: "Pulkstenis ar atpakaļgaitu" (2002), "Klaunu maršs šausmu tirgū" (2002) un "Sieviete melnā" (2004). Romānu darbība norisinās dažādos laikmetos, katrā grāmatā ir citi galvenie varoņi, tomēr darbi ir saistīti – tos vieno juveliera Mendela Davidsona briljanti, kas tiek nolaupīti 1919. gadā, kad norisinās pirmās grāmatas darbība. Romāna pamatā ir reāla 1919. gada krimināllieta par kāda ebreja tirgotāja aplaupīšanu. Lai arī, no vienas puses, pati afēra citkārt varētu būt kārtīga trillera vērta un, no otras, fons, uz kura noris darbība ir episks (pasaules pārdalīšana pēc Pirmā pasaules kara, Latvijas valsts dibināšanās pirmajā grāmatā, Otrais pasaules karš, geto un ebreju šaušana, leģionāri), triloģijā visi šie notikumi tiek rādīti "no apakšas", apzināti sašaurinot personāžu redzesloku.

Pats Kolbergs par triloģiju izteicās šādi: "Pirmā grāmata... To laiku – astoņpadsmito un deviņpadsmito gadu – es zināju, tāpēc rakstīt nebija grūti. Reizēm uznāk dullums iet urķērties, kādi burlakgabali sameklējami arhīvā. Un tad ar lielām bēdām konstatēju, ka tur nav pilnīgi nekā rakstīšanai noderīga – noziegumi pārāk vienkārši, kā jau divdesmitajos gados. Prasti zog visu, kas nav piesiets. Bet reiz uzskrēju virsū vienai lietai par kukuļņemšanu policijā. Tolaik jau par policistiem kļuva gluži vienkārši – viņus savāca no iesauktajiem karavīriem. Izdomāju, ka man tāds čalis derētu – un palaidu viņu, lai dzīvo un darbojas romānā.

No visas milzīgās kaudzes, ko pusgadu raku cauri, divas vai trīs lietas man derēja. Viena no tām tad arī bija par žīdu briljantiem. Šādi tādi fakti no tās iegāja romānā. Trešā grāmata, "Sieviete melnā", – vienkārši es pazīstu cilvēku, pie kura bija tas lielais briljants. ...sākot "Pulksteni ar atpakaļgaitu", nemaz nedomāju, ka tur sanāks vesela triloģija. Likās – būs viens romāns, kā jau parasti. Bet tad nāca klāt vācu laiki, stāsts ritinājās uz priekšu... Kārtīgi izstudēju Rīgas geto – un daudz varēju pastāstīt, ko citi nezina. Šodien, tā pa gabalu skatoties, to dzīvi nemaz nevar saprast. Tev jāzina, jāizjūt tas materiāls, jāizdzīvo cauri, tikai tad vari rakstīt. Būtībā tu raksti, lai pastāstītu citam kaut ko. Parasti, sākot romānu, beigas es jau zinu. Pa vidu – galīgi neko."

Kad 2012. gadā viņu intervēju Kolberga mājās Mellužos, Andris, lai arī jau smagi slims, tomēr bija vēl ieceru pilns un gatavojās turpināt triloģiju par Mendela Davidsona briljantiem: "Briljantus – gan izdomāšu, kā pievilkt. Vienai dāmītei gredzens ar briljantu pirkstā, romāna varonis prasa – no kurienes tev tas... Nu, apmēram tā. Kādiem pāris mēnešiem sižets ir izdomāts. Tagad mēģinu sadzīt rokā vienu veci, kas pazīst drēbi. Redzi, bija stukači, to visi zina, bet virs parastajiem stukačiem bija arī vēl stukači, kas stučīja par administrāciju, tādi pilnīgi slepeni. "Bankas Baltija" Laventa tēvs bija viens no tādiem. Romānam man vienu šitādu vajadzētu, atradis esmu, bet runāt vēl nav sanācis." Diemžēl šī iecere tā arī nerealizējās.