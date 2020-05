Pasaulē populārās "Harija Potera" grāmatu sērijas autore Dž. K. Roulinga paziņojusi, ka savu jauno grāmatu bērniem "The Ickabog" publicēs tiešsaistē bez maksas, lai sagādātu prieku mazajiem lasītājiem pašizolācijas un sociālās distancēšanās.

Jaunā pasaka tiks publicēta 34 sērijās, pirmās piecas jaunās grāmatas nodaļas jau lasāmas mājaslapā www.theickabog.com.

Kā raksturo autore, "The Ickabog" ir pasaka par "patiesumu un ļaunprātīgu varas izmantošanu." Šajā grāmatā notikumi risinās izdomātā pasaulē, kas nelīdzinās un nav saistīta ne ar vienu no iepriekšējiem Roulingas darbiem attēlotajām vidēm. Iepriekš rakstniece to saukusi arī par "politisku pasaku".

Kā "The Guardina" stāsta pati autore, grāmata tapusi jau vairāk nekā pirms 10 gadiem un "glabājusies bēniņos", tāpēc to nevajadzētu lasīt kā atbildi uz pašlaik valstī notiekošo.

"Grāmatā aplūkotās tēmas ir ārpus laika un var tikt attiecinātas uz jebkuru laikmetu un jebkuru valsti," stāsta Roulinga.

Šajā laikā rakstniece arī paudusi publisku kritiku britu premjera Borisa Džonsona padomniekam Dominikam Kamingsam (Dominic Cummings), saistībā ar privātu vizīti pie vecākiem, laikā, kad valstī bija noteikti pulcēšanās ierobežojumi un pašizolācija.

Drukātā formātā grāmatu plānots izdot šā gada novembrī. Tad iznāks arī e-grāmata un audiogrāmata.

Vienlaikus ar grāmatas publicēšanu internetā, Roulinga rīko arī bērnu zīmējumu konkursu katrai , "The Ickabog" nodaļai. Plānots, ka labākie darbi tiks iekļauti drukātajā grāmatā.

Atgādinā, ka Dž. K. Roulinga pasaules slavu ieguva 90. gadu beigās ar grāmatu "Harijs Poters un Filozofu akmens", sērijas noslēdzošā - septītā grāmata – "Harijs Poters un Nāves dāvesti" iznāca 2007. gadā. Šobrīd tā ir visu laiku pārdotākā daiļliteratūras grāmata pasaulē, kas tulkota vairāk nekā 80 valodās.