Ikstenas romāna 'Mātes piens' tulkojums angļu valodā nominēts ERAB balvai literatūrā

Noras Ikstenas romāna "Mātes piens" tulkojums angļu valodā nominēts Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) balvai literatūrā, liecina ERAB ieraksts sociālajā tīklā "Twitter".

Līdzās Ikstenas grāmatai balvai nominēts arī Hamida Ismailova darbs "The Devil's Dance" un Olgas Tokarčukas romāns "Drive Your Plough Over the Bones of the Dead".

ERAB balva literatūrā dibināta pagājušajā gadā un tās mērķis ir popularizēt daiļliteratūru reģionos, kurās darbojas banka. Balvas ieguvējs saņems 20 000 eiro prēmiju, bet abiem pārējiem laureātiem tiks piešķirta prēmija 2000 eiro apmērā. Prēmija tiek sadalīta starp autoru un tulkotāju.

Balvas uzvarētājs tiks noskaidrots svinīgā ceremonijā 7. martā Londonā.

Ikstenas romāns "Mātes piens" aptver laika posmu no Otrā pasaules kara beigām un vēsta par triju paaudžu sieviešu likteņiem, bet vēstījuma centrā ir 20. gadsimta 70. gadi un 80. gadi. Visu romāna tekstu caurauž atteikšanās – no vīra un tēva, no sapņiem un iecerēm, no darba un uzskatiem, no draugiem un tiem, kurus mīlam. Šajā visu paaudžu sieviešu sāpju ceļā ļoti spēcīgs ir piedošanas motīvs. Tas kopš mazotnes ir nepārtraukts uzdevums meitai, lai turētu pie dzīvības māti, kura apzināti viņai liegusi savu pienu, lai neļautu mantot savas sāpes un izmisumu.