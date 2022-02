Izdevniecība 'Liels un mazs' nominēta starptautiskajai labākā bērnu grāmatu izdevēja balvai

Izdevniecība "Liels un mazs" piekto reizi nominēta Starptautiskā Boloņas bērnu grāmatu tirgus balvai "Gada labākais bērnu grāmatu izdevējs", liecina informācija balvas tīmekļvietnē.

Balvai ik gadu tiek nominētas izdevniecības no sešām pasaules daļām - Eiropas, Āzijas, Okeānijas, Āfrikas, Latīņamerikas un Ziemeļamerikas. Finālam no katra reģiona tiek izvirzīti pieci izdevēji. Šogad "Liels un mazs" jāsacenšas ar izdevniecību "Samokat" no Krievijas, divām izdevniecībām no Francijas - "Helium" un "Editions Thierry Magnier", kā arī izdevniecību "Wytwornia" no Polijas.

Balva "Gada labākais bērnu grāmatu izdevējs" tiks pasniegta desmito reizi, un izdevniecība "Liels un mazs" bijusi nominēta pēdējās piecas reizes pēc kārtas. Uzvarētāju paziņošana paredzēta 59. Starptautiskā Boloņas bērnu grāmatu tirgus laikā. Šī mese šogad notiks no 21.marta līdz 24.martam, un par nominētajām izdevniecībām balso tajā reģistrētie nozares profesionāļi. Starptautiskais Boloņas bērnu grāmatu tirgus ir pasaules nozīmīgākā bērnu grāmatniecības nozares tikšanās.

Bērnu grāmatu izdevniecība "Liels un mazs" šī gada nogalē svinēs savu 18.dzimšanas dienu, tādējādi sasniedzot pilngadību.