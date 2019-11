Izdota BBC žurnālista Vinsenta Hanta grāmata 'VDK un Latvija'

Izdevniecība "Latvijas Mediji" laidusi klajā BBC žurnālista, dokumentālo filmu un grāmatu autora Vinsenta Hanta vēstures grāmatu "VDK un Latvija" ("Up Against the Wall: The KGB and Latvia").

Kā portālu "Delfi" informē izdevēji, grāmatā "VDK un Latvija" autors pievēršas tēmai, kas Latvijas sabiedrībā vienmēr bijusi plaši apspriesta, ‒ VDK jeb čekai. Vinsents Hants apkopojis un apzinājis dzīvas liecības par plašu čekas vēstures laika posmu ‒ sākot no tās dibināšanas 1917. gadā līdz 2018. gada decembrim. Ko mēs zinām par čeku, ar kuras starpniecību totalitāra valsts spēja īstenot savu varu? Grāmatas trumpis ir cilvēku stāsti un atmiņas, pieredze un pārdzīvojumi, no kuriem izriet pati sistēma, tās darbība un iekļaušanās sabiedrībā daudzu gadu garumā.

"Paaudzei, kas ir dzimusi un augusi brīvā Latvijā, ir grūti iztēloties, ko nozīmē dzīvot totalitārā režīmā, kur valda totāla kontrole, kas kā tīmeklis apņem visu sabiedrību un ikviens instinktīvi zina un jūt, ka "viņi novēro un klausās". Tas rada nedrošību, pašcenzūru, nodevības, melus un bailes. Tas sagandē cilvēku dvēseles un kropļo īstenības uztveri," tā politiķe, rakstniece un diplomāte, Sandra Kalniete.

"Slepenie aģenti veica dažādus uzdevumus. Dažiem bija jāizspiego savi biedri, draugi un ģimenes locekļi. Citiem – jāpiesedz vai jāatbalsta VDK aģenti. Visvieglāk savervēt un vēlāk manipulēt varēja ar cilvēkiem, kas tiecās pēc dažādām priekšrocībām, bija nonākuši nelaimē vai pieķerti "darām nedarbus," stāsta, juriste un pētniece, Kristīne Jarinovska.

Grāmatu no angļu valodas tulkojusi Ligita Paegle.

Grāmatas "VDK un Latvija" atvēršana notiks 22. novembrī pulksten 16.00 Latvijas Okupācijas muzejā, Raiņa bulvārī 7, Rīgā.