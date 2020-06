Izdota Daces Judinas un Artura Nīmaņa romāns 'Laika stāsti'

Izdevniecība "Latvijas Mediji" laidusi klajā rakstnieces, publicistes, režisores Daces Judinas un komponista, dizainera Artura Nīmaņa romānu "Viļņos" – cikla "Laika stāsti" trešo grāmatu.

Grāmatas notikumi aizsākas vētrainajos deviņdesmitajos Dižjūras piekrastē, Vējpilī nejauši, bet varbūt likteņa lemti satiekas divi jaunieši – vientuļais vilks, ģitārists Ralfs Vanadziņš un televīzijas žurnāliste Rasa Sidraba. Viņu likteņi cieši savijas ar laiku, notikumiem un cilvēkiem. Septiņdesmito, astoņdesmito, deviņdesmito, divtūkstošo kultūras dzīve un sadzīve, mūziķi, aktieri, mediju vide un līdzcilvēki – skaudrs un smeldzīgs fons izturības un jūtu dziļuma pārbaudei.

""Klusumu, kamera, skaņa... Aiziet!" Šie ir stāsti, kurus gribas iemūžināt filmā un atstāt nākamajām paaudzēm, jo viņiem jāzina, kur un kādi bijām mēs. Kas bija, ir un būs mūsu saknes un vērtības. Kā ir – tikt nodotam un kādam jābūt, lai vispār būtu. Kurzeme var lepoties - par tās notikumiem un cilvēkiem atkal ir romāns! " par grāmatu teic aktieris Andris Bulis.

"Meistarīgi savīti galveno varoņu, viņu dzimtu un mūsu valsts vēstures stāsti, visās niansēs izskaidrojot šodien notiekošo un atgādinot, ka šodiena ir vakardienas darbu cena un nākotnes veidotāja. Diemžēl daudzi šo sakarību nevēlas pieņemt, jo skeleti skapī ne vienmēr ir patīkami…" tā kultūrvēstures entuziasti Valdis un Nelda Gavari.

"Spraigi veidots mīlasstāsts, kas apliecina, cik saistīti esam, cik atkarīgi no ģimenē saņemtā. Romānu caurauž mīlestība un maigums pret varoņiem ar visām viņu vājībām un talantiem, bet intonācija ļauj tam uzticēties jau no pirmajām lappusēm un dod iespēju šķirties no šī stāsta mazliet labākiem," teic aktrise Esmeralda Ermale.

"Dace un Arturs nesaudzīgi norauj aizkaru, atsedzot visai nepievilcīgu ainu kultūrtelpas aizkulisēs, žurnālistikā, izklaides industrijā." Klīniskā psiholoģe Ilze Brigita Veitnere uzsver: "Tas ir vairāk nekā aktuāli šodienas realitātē, kad nesakārtotā kultūras un sabiedrisko attiecību sfēra skaudri skar daudzu cilvēku dzīves."

Romāna "Viļņos" atvēršana notiks tiešsaistē 17. jūnijā pulksten 19.00. Saite uz virtuālo prezentāciju tiks pievienota pasākuma dienā Izdevniecības "Latvijas Mediji" "Facebook" profilā.