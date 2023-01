Izdota dzejnieka Žebera grāmata bērniem 'Ejas un asakas'

Bērnu grāmatu izdevniecībā "liels un mazs'' iznākusi jauna latviešu oriģinālgrāmata – dzejnieka Žebera uzrakstītais un mākslinieka Andra Brežes ilustrētais dzejoļu un īspasaku krājums "Ejas un asakas".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā vēsta izdevēji, grāmata lasāma pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem un viņu ģimenēm. Tā derēs arī citiem pieaugušajiem, jo iekļaujas tā saucamajā "cross-over" literatūrā, kurā tekstu un attēlus iespējams uztvert dažādos līmeņos atbilstoši lasītāja pieredzei. Autors grāmatas ievadā ironiski formulē savu piedāvājumu: "Grāmata ir uzrakstīta vieglajā valodā un paredzēta bērniem, kuri vēl neprot lasīt, kā arī vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri lasītprasmi jau aizmirsuši," netieši norādot uz plašo cilvēku loku, kas atrodas starp šiem diviem "lasītnepratēju vecumiem", tomēr grāmatas tikpat kā nelasa.

Dzejnieks ar pseidonīmu Žebers un mākslinieks Andris Breže ir viena persona, un viņš radījis stilistiski vienotu, spilgtu un oriģinālu darbu. Autora līdzšinējā saskarsme ar bērnu grāmatām ir viņa 90. gados uzrakstītā un ilustrētā grāmatiņa "Doctor Hector. Angļu valoda bērniem", kā arī ilustrācijas vairākām bērnu grāmatām (Andras Neiburgas "Tille un suņuvīrs", "bikibuks" ar Hardija Lediņa un Jura Boiko dzejoli "Ciku caku caurā tumba" u.c.)

Foto: Publicitātes attēls

Kā raksta Andra Brežes mākslai veltītās monogrāfijas "Gaismas konstruktors" autore Santa Hirša, "viņš bija viens no pirmajiem, kas apvērsa Latvijā ierastos priekštatus par mākslu, par tās uzdevumiem, un prata ieraudzīt jau gatavās struktūrās un lietās kaut ko neparastu, paradoksālu, ļoti daudzslāņainu." Šo atziņu droši var attiecināt arī uz Žebera darbību dzejā, līdz šim – pieaugušajiem adresētajos krājumos, tagad arī bērnu grāmatā.

Žebers rok ejas uz pārsteigumiem ikdienišķās lietās un tajās kā noslēpušos asaku atrod pasaules aizkustinošo absurdumu. Tas varētu būt eksperiments vai treniņš dažāda vecuma lasītājiem, lai izmēģinātu iespēju paskatīties uz to pašu lietu vai notikumu no cita punkta, kaut vai izlasot kādu vārdu no otra gala un atrodot situācijai jaunu nozīmi.

Žebera asprātīgo, tiešo stilu virza ziņkāre un uzdrošināšanās. Ja meklējam viņa paradoksu "gara radiniekus", varam manīt Daniila Harmsa un Edvarda Līra pēdas, un tā latviešu bērnu literatūrā ir pavisam maz iestaigāta taciņa. Grāmatas ilustrācijās mākslinieks, kura pieredzē ir daudz instalāciju, radījis pārveidotu priekšmetu pasauli, kurā no vienām lietām, no vienām rotaļlietām top citas, atjautīgi izmantojot "readymade" kā izejas punktu improvizācijai, spēlei un pasakai.

Grāmatas veidotāju komandā strādājuši arī fotogrāfs Ansis Starks, dizainers Artis Briedis un redaktore Inese Zandere.