Izdota grāmata 'Priekameitas, bārdāmas un naktstauriņi. Pērkamās mīlas vēsture'

Jāņa Rozes apgāds laidis klajā seksa un seksualitātes vēsturnieces Keitas Listeres grāmatu "Priekameitas, bārdāmas un naktstauriņi. Pērkamās mīlas vēsture".

Kā norāda izdevēji, šī grāmata provocē, mudina ielūkoties pasaules vēstures retāk apspriestajās lappusēs un atmest dažu labu aizspriedumu.

"Daudz apspriesta, nopulgota un aizbildināta, pērkamās mīlas vēsture ir kontroles, stigmu un stereotipu pilna, bet reālo seksa strādnieku dzīve visbiežāk paliek ārpus tās lappusēm. Šī provokatīvā un vienlaikus neatvairāmā grāmata, ko sarakstījusi viena no mūsdienu oriģinālākajām nozares domātājām, ir informatīvs un ilustratīvs kultūrvēsturisks apskats, kas ļauj ielūkoties priekameitu, bārdāmu un naktstauriņu pasaulē pašu tās iemītnieku acīm," raksta izdevēji.

"No viduslaiku Londonas tumšajām ieliņām un saloniem mežonīgo rietumu Ņūorleānā līdz bordeļiem, ķīniešu ziedu laivām un pat ietekmīgu valstsvīru guļamistabām - šie valdzinošie un atjautīgie stāsti ir vēstures liecības, ko papildina bagātīgs un iztēli rosinošs fotogrāfiju un mākslas darbu arhīvs," grāmatas saturu ieskicē Jāņa Rozes izdevniecība.

Grāmatas tematiski un hronoloģiski strukturētajās nodaļās autore iepazīstina ar spožām un sarežģītām personībām, izaicinot iesīkstējušus pieņēmumus par vienu no pasaules senākajām profesijām, un piedāvā lasītājam jaunu kontekstu mūsdienu debatēm par seksualitāti, sieviešu lomu sabiedrībā un viņu iespēju veicināšanu.

Keita Listere ir Līdsas Trīsvienības koledžas Mākslas un komunikāciju skolas lektore. Viņa pēta seksa darba vēsturi un vada starpdisciplināru digitālu arhīvu vēsturiskās seksualitātes pētījumiem. Listere regulāri raksta par seksualitātes vēsturi portālam iNews un fondam Welcome Trust. 2017.gadā viņai piešķirta balva par labāko seksuālajai brīvībai veltīto publikāciju. Listere sarakstījusi arī atzinīgi novērtēto grāmatu "The Curious History of Sex".

No angļu valodas tulkojis Ilmārs Zvirgzds.