Izdota Svena Kuzmina jaunā grāmata 'Hohma'

Apgāds "Dienas grāmata" laidis klajā rakstnieka Svena Kuzmina jaunāko grāmatu "Hohma".

Šī romāna darbība risinās Hohmā – mazā, klusā piejūras kūrortpilsētiņā Latvijas rietumos. Hohmas šķietami rāmā ikdiena, vēsture un mitoloģija vijas kopā ar tās iemītnieku dzīvesstāstiem, atklājot to iekšējās pretrunas, attiecību labirintus un gadiem ilgi glabātus noslēpumus. Hohmas stāsti ir komiski, traģiski, brīžiem sirreāli, brīžiem absurdi, taču tos vieno gandrīz katram provinces bērnam pazīstams konflikts: skumjas pēc dzimtās pilsētas un vienlaikus vēlme uz visiem laikiem ar to pārraut saiknes – neatkarīgi no tā, vai tas patiešām ir izdarāms, vai nav.

Svens Kuzmins ir pazīstams kā "Nerten" teātra režisors un aktieris, radio raidījuma "Cienījamie lasītāji. Etīdes par literatūru" veidotājs. Viņa stāstu krājums "Pilsētas šamaņi" izpelnījies atzinību gan Latvijā, gan ārzemēs. Kuzmina stāsti tulkoti angļu, krievu, lietuviešu, igauņu un spāņu valodā. "Hohma" ir autora pirmais romāns.

"Es bieži esmu domājis, vai ir iespējams uzrakstīt grāmatu, kas pilnībā sastāv no spilgtiem pirmajiem teikumiem – tādiem, kas paver bezgalīgas iespējas un liek izlasīt nākamo teikumu, un tas, savukārt, ir tik aizraujošs, ka liek izlasīt vēl vienu... un tā tālāk. "Hohma" manā skatījumā ļoti pietuvojas šim ideālam. Darbs, kas uzrakstīts ar tik bagātīgu iztēli, ka ik teikums šķiet tikpat svaigs un rotaļīgs kā pirmais," raksta publicists Miks Koljers

"Tā gadās – varoņa vecāki pārvācas uz nomaļo mazpilsētu Hohmu, lai "atrastos pēc iespējas tālāk no vētras epicentra", un visa ģimene iekrīt pašā eksistences virpulī. Šeit žēlastības nav, šeit absurds ir nopietns un pat zilonis nevar būt tikai zilonis.

Daži mēģina bēgt, bet, kurš gan to nezina, no Hohmas neaizbēgsi. Tāda ir mūsu pasaules vēsture – tā griežas ap mietu, tad tā griežas ap tukšu vietu, un beigās mēs esam atpakaļ Hohmā," savus iespaidus par "Hohmu" atklāj rakstnieks Jānis Joņevs.

Grāmatas mākslinieks Svens Kuzmins.