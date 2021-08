Izdots Baltijas Asamblejas balvu ieguvušais lietuviešu romāns 'Tumsa un partneri'

Jāņa Rozes apgāds laidis klajā no provokatīvākajiem Baltijas Asamblejas balvas laureātu darbiem – lietuviešu rakstnieka Sigita Paruļska romānu "Tumsa un partneri".

Baltijas tautu vēsturē 20. gadsimts ierakstījis daudz kopīgu lappušu, diemžēl krietna daļa no tām ir vai nu sāpīgas, bet ir arī neērtas un tāpēc reti šķirstītas. Šogad aprit 80 gadu kopš viena šāda posma – ebreju iznīcināšanas – sākuma, tātad kopš notikumiem, ko savā romānā "Tumsa un partneri" no visai neierasta skatpunkta aprakstījis ievērojamais lietuviešu rakstnieks Sigits Paruļskis.

Kā raksta izdevēji, autors par galveno stāstītāju izvēlējies lietuviešu fotogrāfu, kuram liktenis lēmis iemūžināt fotoattēlos dažādās Lietuvas vietās notiekošās eksekūcijas – saglabāt liecības par laiku, ko daudzi vislabprātāk izslēgtu no savas vēsturiskās atmiņas.

"Caur šī morāli indiferentā vērotāja prizmu Paruļskis uzdod jautājumu: kas ir šis nosacīti nesaistītais cilvēks (lietuvietis? latvietis? kāds cits?) objektīva otrajā pusē, tas, "kurš neko nedarīja, tikai pildīja pavēles", tas, kurš nevēlas uzņemties atbildību par notiekošo?" saka literatūrpētniece Zanda Gūtmane. Izmantojot fotogrāfiju kā metaforu, Sigits Paruļskis nesaudzīgi atklāj daudzu savu tautiešu pasivitāti un samierināšanos ar Lietuvas nesenās vēstures tumšākajām lappusēm. Viņa romāns lietuviešu mūsdienu prozā turpina Baļa Srogas, Antana Šķēmas, Ričarda Gavēļa un Jurgas Ivanauskaites aizsākto: drosmīgi ieskatīties pašiem sevī, neizskaistināti un izaicinoši un provokatīvi risināt sarežģītus izvēles un atbildības jautājumus un, kā uzsver Gūtmane, "tēmu sakāpināta neērtuma un skandalozitātes, izteiksmes tiešuma ziņā latviešu literatūrā šai tendencei nav līdzinieku."

Sigits Paruļskis (1965) ir viens no ievērojamākajiem Lietuvas mūsdienu rakstniekiem. Viņš studējis lietuviešu valodu un literatūru Viļņas Universitātē, publicējis rakstus un recenzijas ietekmīgākajos Lietuvas laikrakstos un žurnālos, tulkojis no krievu un angļu valodas, kā arī bijis radošās rakstniecības pasniedzējs Viļņas Universitātē, bet pašlaik strādā par pasniedzēju Viļņas Mākslas akadēmijā. Pirmo dzejas krājumu izdevis 1990. gadā tam sekoja citi, kā arī eseju krājumi, īsstāstu krājums un seši romāni. Paruļskis ir viens no ārvalstīs visvairāk tulkotajiem lietuviešu mūsdienu rakstniekiem. Par saviem darbiem saņēmis visas prestižākās Lietuvas literārās balvas. Romāns "Tumsa un partneri" saņēmis Sugihara fonda Tolerances balvu, Lietuvas Nacionālo prēmiju mākslā un literatūrā, kā arī Baltijas Asamblejas balvu.

Romānu tulkojusi Dace Meiere, kura bagātinājusi latviešu lasītāju lasīšanas pieredzi ar tulkojumiem no itāļu, lietuviešu, spāņu un katalāņu valodas, daudzkārt nominēta un arī saņēmusi Latvijas Literatūras gada balvu par labāko tulkojumu, Jāņa Baltvilka starptautisko prēmiju un citas godalgas.

Īsu pēcvārdu grāmatas latviešu izdevumam uzrakstījusi lietuviešu literatūras pazinēja, Dr. philol. Zanda Gūtmane.