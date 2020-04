Izdots Daces Judinas detektīvs 'Slazdā'

Izdevniecība "Latvijas Mediji" laidusi klajā rakstnieces, žurnālistes, publicistes, redaktores un režisores Daces Judinas mūsdienu ironisko detektīvu sērijas "Izmeklē Anna Elizabete" divpadsmito grāmatu "Slazdā".

Melnās kāzas pamestajā baznīcā un miljonāra Rolmana dēla nāve aizsāk neizskaidrojamu, savstarpēji it kā nesaistītu noziegumu virkni. Pavasara talkā zupas katlā vārās cilvēka rokas kauliņi, no gaisa balona izkrīt skatuves dīva, Āgenskalna pagrabā uz ķebļa tup sažuvusi mūmija, bet meža biezoknī atrasti pieci miruši vīri treniņtērpos, visiem trūkst labās kājas kedas... Bet Austrijā, senajā Berghofas īpašumā, kurp devusies Anna Elizabete, viņas mantojumam un dzīvībai uzglūn gan muižas pārvaldnieki, gan viltus sektanti un pat cilvēki, kuriem viņa reiz palīdzējusi... Līdztekus sarežģītajām izmeklēšanām plosās kaislību vētras – kāds zaudē ne tikai pierastās ērtības, bet arī draugus, un viņam nākas beidzot pieaugt, kāds beidzot nolemj ļaut vaļu ilgi slēptajām jūtām, bet kāds sāk dzīvi no jauna. Katram ir savi slazdi, no kuriem jāizkļūst. Jautājums tikai par cenu, ko esam gatavi maksāt par savu brīvību – ķermenisko, garīgo, dvēselisko. Vai – par savu dzīvību…

"Ar katru nākamo darbu Dace Judina arvien spēcīgāk apliecina savas spējas analizēt cilvēku psihes tumšākās vietnes, turklāt dara to sev ierastā - detektīvžanra - manierē, ievilinot lasītāju un padarot to līdzatkarīgu," par grāmatu saka Ilze Veitnere, klīniskā psiholoģe un tiesu psiholoģijas eksperte.

Ceturtdien, 9. aprīlī pulksten 18.00 notiks Daces Judinas detektīvromāna "Slazdā" atvēršana tiešsaistē, ko varēs vērot portālā LA.LV un izdevniecības "Latvijas mediji" "Facebook" kontā.