Izdots Egīla Ventera stāstu krājums 'Štābs debesīs'

Līdz grāmatnīcām nonācis latviešu prozista Egīla Ventera jaunākais darbs – stāstu krājums "Štābs debesīs". Septiņos stāstos apkārtējā pasaule rādīta kā ārpus mums zināmās realitātes pastāvošs neskaidrs sapnis vai divreiz eksponēta fotogrāfija – maģisku mirkļu pārpilna, piesātināta ar zvaigžņu gaismu un neredzamām orbītām. Venters necenšas telpu un laiku attēlot burtiskā veidā, jo atmiņas vai izjūtas, kurās saglabājusies kāda vieta vai notikums, nereti ir daudz interesantākas par realitāti. Tas raksturīgi teju visiem viņa darbiem, portālu "Delfi" informē apgāda "Ezis.lv" pārstāvji.

Atšķirībā no iepriekšējiem darbiem "Štābs debesīs" veidots t.s. paradokumentālās prozas žanrā. Autors restaurē "saldos astoņdesmitos" un izstāsta, kā notika atentāta mēģinājums pret Mihailu Gorbačovu Rīgā, kā VDK virsnieks izglāba divus latviešu filologus un apraksta tā laika reālijas. Mūsdienās Stokholmas lidostā pulcējas latviešu hokeja fani, cilvēkēdāji no fetišistu kongresa un zinātnieki, kas atklājuši kosmosa čukstu. Tartu Apgāztajā mājā patvērumu atrod cilvēki, kuriem Ziemassvētki nav tikai Dāvanu svētki. Apgāztā māja ir viena no metaforām, kas raksturo visu stāstu krājumu, mācītāja vārdiem no stāsta "Emulators" sakot: "Dievs netur lietussargu virs cilvēka, kas stāv bezdibeņa malā."

Egīla Ventera (1964) izdoto prozas darbu vidū ir "Melnā sērija" (1992), "Melanholijas skaidrojošā vārdnīca" (2000), "Āgenskalns" (2004), "Radio Luxembourg" (2007), "Zemeslēkts" (2010), "Mainīgā intervence" (2012), "Atlantīda, kāda tā ir" (2015), "Poseidona galva" (2017). Par romānu "Mainīgā intervence" autoram 2013. gadā piešķirta Dzintara Soduma balva literatūrā.

Venters ir strādājis un publicējies žurnālos "Grāmata", "Karogs", "Domuzīme", laikrakstos "Literatūra un Māksla Latvijā", "Konteksts", piedalījies dažādos literāros projektos.

Stāstu krājumu "Štābs debesīs" izdevis apgāds "Ezis.lv". Grāmatas literārais redaktors un korektors – Arturs Hansons, Ervīna Elliņa vāka noformējums.