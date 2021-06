Izdots Heli Lāksonenas un Aleksandra Čaka dialogs dzejā

Somijas izdevniecībā "Kynälä" latviešu valodā iznākusi somu dzejnieces Heli Lāksonenas (Heli Laaksonen) un Aleksandra Čaka grāmata "Paņēmi manu sirdi no plaukta".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informēja atdzejotājs Guntars Godiņš, grāmatu iespējams iegādāties Latvijas grāmatveikalos. Dzejoļu krājumā ir publicēti 15 Aleksandra Čaka un 15 Heli Lāksonenas dzejoļi, kas veido savdabīgu dialogu. Heli Lāksonena dzejoļus rakstījusi dzimtajā dienvidrietumu somu valodas dialektā, bet Guntars Godiņš tos atdzejojis, izmantojot Vidzemes lībiskās izloksnes iezīmes.

Drīzumā grāmata iznāks arī somu valodā, turklāt Aleksandra Čaka memoriālajā dzīvoklī – muzejā jūlija beigās būs skatāma Heli Lāksonenas mākslas darbu izstāde. Šo dzejoļu iespaidā radušos darbus, pateicoties somu fotogrāfam Mīkam Lapalainenam (Miikka Lappalainen), ir iespējams aplūkot fotogrāfijās, kas ievietotas grāmatas iekšvāka kabatiņā.

Šī grāmata tapa 2020. gada ziemā Heli Lāksonena strādāja Ventspils Starptautiskajā rakstnieku un tulkotāju mājā. Tur viņa sāka atdzejot somu literārajā valodā Aleksandra Čaka dzejoļus un rakstīt atbildes dzejoļus savā dzimtajā dialektā. Gan latviešu, gan somu grāmatai dzejniece ir uzrakstījusi ļoti personisku un aizkustinošu pēcvārdu.

Tajā Heli Lāksonena raksta: "Paņēmi manu sirdi no plaukta" ir latviešu dzejnieka Aleksandra Čaka dzejoļa "Gredzens" rinda. Tajā mīļotā atrod sirdi, kas paslēpta grāmatplauktā. Rakstnieks sirdi ieliek grāmatā, un to var paņemt no plaukta. Bet reizēm rakstnieks no plaukta sauc, aicina lasītāju un paņem lasītāja sirdi. Tāpat kā Aleksandrs Čaks izdarīja ar manējo."

Vēl viens citāts: "Pārāk gaišajos vasaras un karantīnas apstādinātajos ogļu melnajos novembra rītos es vienmēr varēju ieiet kabinetā, kur grāmatu vāku iekšpusē mani gaidīja Čaks – dažreiz ar labsirdīgiem jokiem, citreiz kā visu sāpju pārdzīvotājs. No krišanas bezdibenī mani izglāba lielā vēlme izprast Čaku. Šķirstot vārdnīcas un meklējot īstos burtus somu lasītāja acīm, lai nodotu vēstījumu, kas radies pirms simt gadiem, un no jauna satiktu sevi, rakstīju dzejolī: "klou, Aleksandr, tur uz mākoņ mals, va zi, kas man i sakams teu…""

Paredzēts, ka jūlija beigās uz izstādes atklāšanu, kā arī latviešu un somu valodas grāmatas atvēršanu Latvijā ieradīsies pati dzejniece Heli Lāksonena.

Heli Lāksonena ir viena no populārākajām somu dzejniecēm, lasītāji un klausītāji viņu mīl par asprātību, sirsnību un drosmi atrast dzeju ikdienā. Latvijā lielu interesi un Literatūras Gada balvu izpelnījās Guntara Godiņa atdzejotā Heli Lāksonenas grāmata "Kad gos smei" (2012), kas ir piedzīvojusi vairākus papildmetienus. 2015. gadā izdevniecībā "Liels un mazs" iznāca viņas bērnu dzejas grāmata "Piec ait kalns", par kuru gan autore, gan tulkotājs saņēma Starptautisko Baltijas jūras reģiona Jāņa Baltvilka balvu bērnu literatūrā. 2019. gadā izdevniecībā "Pētergailis" iznāca dzejas izlase "Soul. Burkans. Undens".