Izdots Ineses Zanderes jauns dzejoļu krājums 'Bērns, kas neiekrita'

Bērnu grāmatu izdevniecība "liels un mazs" laidusi klajā jaunu Ineses Zanderes dzejoļu krājumu pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem "Bērns, kas neiekrita", ko ilustrējis mākslinieks Reinis Pētersons.

Grāmata turpina krājumā "Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti" aizsākto bērnu veselības tematiku. Atgādinām, ka "Līze Analīze" izraisīja lielu lasītāju atsaucību, saņēma Bērnu žūrijas atzinību un Latvijas Literatūras gada balvu, tika izdota arī igauņu, angļu un spāņu valodā.

Krājuma "Bērns, kas neiekrita" dzejoļi veltīti bērnu drošībai, traumām un bīstamajām situācijām, no kurām jāiemācās uzmanīties. No "Līzes Analīzes" uz jauno grāmatu atceļojusi ļaunā lauma Trauma, taču te viņai pretī stājas labā lauma, kura tic, ka bērni spēj no briesmām izvairīties. Dzejoļi veido pārbaudījumu ceļojumu, sava veida odiseju, kurā uzglūn briesmoņi, ir jāizvairās no viltīgiem slazdiem un burvju nekrietnībām. Tas ir bīstams ceļojums ar laimīgām beigām. Reālās dzīves situācijas dzejoļos iegūst pasakai raksturīgo citādību un hiperbolizāciju, bet vārdu spēles un pantu skaniskums veido formulas, kas iegulst prātā un palīdz bērniem identificēt bīstamās situācijas. Tās aizraujoši iedzīvinātas arī dinamiskajās, spilgtajās Reiņa Pētersona ilustrācijās.

Grāmata tapusi, sadarbojoties ar Bērnu slimnīcas fondu un BKUS ārstiem, kuru pieredzē balstīts grāmatas beigās ievietotais "traumu tops". Tajā pirmo vietu ieņem kritienu traumas, kas rodas, nelietojot ķiveres un citus drošības līdzekļus, un izceļas arī bēdīgais rekords – Latvija ir pirmajā vietā Eiropas Savienībā noslīkušo bērnu skaita ziņā. Tomēr dzejoļu uzdevums nav pantos nolasīt bērniem un vecākiem lekciju par drošību, bet gan radīt spilgtus tēlus un iegaumējamas rindas, kas ietekmē bērna emocionālo un asociatīvo atmiņu.

Grāmatas atklāšanas pasākums notika Bērnu slimnīcas bibliotēkā 28. maijā. Pasākumā dzejniece kopā ar BKUS ārstiem runāja par traumām, kādas raksturīgas tieši pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.