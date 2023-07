Izdots Ivetas Šimkus dzejas krājums 'debesu gruntsūdeņi'

Izdevniecība "Neputns" publicējusi Ivetas Šimkus trešo dzejoļu krājumu "debesu gruntsūdeņi", "Delfi" informē izdevniecības pārstāvji.

"Ivetas Šimkus trešais dzejoļu krājums "debesu gruntsūdeņi" ieliek dzejnieci un lasītāju perspektīvā, kas atšķirīga no iepriekšējos krājumos "Prombūtne" (2007) un "pēc tam" (2016) iepazītās," stāsta krājuma "debesu gruntsūdeņi" redaktore Ingmāra Balode. "Runātāja balss dzirdama bez liekiem fona trokšņiem un pavadījuma; acs tver eksistenciāli vientuļu, bet ar visu pasaulē notiekošo saistītu cilvēku. Cilvēks, grib viņš to vai ne, iemieso cerību uz vertikāli starp diviem lielajiem plāniem – zemi, kas ar laika varu grib piesiet sev, un debesīm, kas var būt zemes atspulgs. Tikpat ačgārns kā atspulgs, tikpat mulsinošs, ja atspulgotais mēģina to atdarināt. Tikpat tiešs savā patiesumā (un tie ir vienas saknes vārdi!)."

Iveta Šimkus raksta dzejoļus, esejas, stāstus un recenzijas. Dzejniece ir strādājusi dažādās Latvijas skolās un augstskolās kā latviešu valodas, literatūras, filosofijas un kultūras vēstures pasniedzēja. Viņai interesē literatūra un filosofija, kurām varētu būt līdzīgi mērķi, bet pavisam noteikti dažādi paņēmieni un katrai savs aprīkojums, kā notvert nenotveramo.