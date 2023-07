Izdots Jāņa Elsberga dzejas krājums 'Bez variantiem'

Pēc ilgāka pārtraukuma klajā nācis jauns dzejnieka un tulkotāja Jāņa Elsberga dzejas krājums, kurā apkopotie dzejoļi tapuši pēdējo četrpadsmit gadu laikā, "Delfi" informē izdevniecības "Aminori" pārstāvji.

"Bez variantiem" ataino Elsberga dzejas liriskā varoņa pārdzīvojumus un jūtas īpaši atkailināti, ar augstu atklātības un godīguma pakāpi. Dzejnieks bieži tveras pie ironijas, bet tā ir tikai bezjēdzīga slēpšanās, kad atklāts jau ir viss. Šajā dzejā ir izmisums, alkas, skumjas, kritiens pilnīga tumsā un bezcerībā, tad atkal cerība uz neiespējamo un atgriešanās pie mīlestības. Jānis Elsbergs par šo krājumu saka: "Es gribu šos dzejoļus publicēt, lai tiktu beidzot no tiem vaļā un varētu dzīvot tālāk."

Jānis Elsbergs (1969) mācījies Rīgas 49. vidusskolā, studējis Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultātē. Elsberga pirmais krājums "Vistīrākā manta" (1993) un otrā grāmata "Rīta kafija" (1996) izdotas ar pseidonīmu Jānis Ramba. "Daugavas bulvāris" 2000. gadā iznāca jau ar īsto vārdu un uzvārdu, bet dzejas krājums "Panti" iznāca 2008. gada beigās – tātad jau pirms 14 gadiem.

Kā dzejnieks Jānis Elsbergs nav īpaši ražīgs, jo vairāk iznāk nodarboties ar tulkošanas un rediģēšanas darbiem. Tulkojis Viljama Šekspīra, Artura Millera, Pola Klodela u. c. autoru lugas, mūsdienu amerikāņu dzeju (par Čārlza Bukovska dzejas izlases "Kodiens" atdzejojumu 2021. gadā saņēmis Latvijas Literatūras gada balvu), viņš ir arī ražīgākais Kurta Vonnegūta darbu tulkotājs latviešu valodā. Atdzejo no angļu, lietuviešu, franču, kā arī vācu, slovēņu, ukraiņu u. c. valodām. Jāņa Elsberga dzejas izlases izdotas zviedru un ukraiņu valodā, viņa dzeja tulkota un publicēta arī angļu, lietuviešu, krievu, turku u. c. valodās.

Elsbergs rūpējas arī par mātes, izcilās latviešu rakstnieces un dzejnieces Vizmas Belševicas (1931–2005), arhīva apgūšanu un sistematizēšanu, kā arī brāļa Klāva Elsberga (1959–1987) dzejas izdošanu.

Dzejas krājuma "Bez variantiem" redaktors ir Guntars Godiņš, grāmatas dizainu veidojusi Anna Aizsilniece. Krājums izdots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Krājumu "Bez variantiem" var iegādāties "Aminori" grāmatnīcā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 69 un aminori.lv, drīzumā – arī grāmatnīcās visā Latvijā.

Krājuma "Bez variantiem" atvēršana notiks 13. jūlijā plkst. 18 kultūras telpā "Atmoda" Stabu ielā 10. Tajā piedalīsies dzejnieks Jānis Elsbergs un blūza mūziķi Roberts Jansons (ģitāra) un Krišjānis Kupcāns (sitaminstrumenti).