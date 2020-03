Izdots Jāņa Joņeva jauns stāstu krājums 'Tīģeris'

Izdevniecība "Dienas grāmata" laidusi klajā rakstnieka Jāņa Joņeva jaunu stāstu krājumu "Tīģeris".

"Tīģeris" ir autora vairāku gadu garumā tapušu stāstu izlase. Grāmatas dizainu un ilustratīvo pielikumu, komiksu, darinājis Reinis Pētersons.

"Krājums ir vienīgā pieņemamā sižeta literatūras forma. Romānu lasot, mēs redzam, mēs ar pirkstiem jūtam, kad tas beigsies. Krājumā ne, nav zināms, vai atlikušajā lapu šķipsnā turpināsies šis stāsts vai sāksies jau nākamais. Izņemot pēdējo stāstu, jā, diemžēl tas tomēr būs paredzams," tā par savu jauno grāmatu raksta pats autors.

"Pat ja nekas nav tā, kā izskatās, nevienam nevar liegt ik dienu skatīties uz to, kas tev ir saredzams. Tur ir daudz. Ja gribi, nosauc par tīģeri to, kas Joņevam, visticamāk, ir sen pasaulē un katram pazīstams dēmons – tas, kas par sevi liek manīt arī miega un nomoda sapņos, nereti lieliski spilgtos. Atšķirt izsapņotos stāstus no īstenības vari tikai pats," komentē literatūrkritiķe Ieva Kolmane.

Jānis Joņevs (1980) plašāk zināms kā daudzkārt godalgotā un jau vairāk nekā desmit valodās tulkotā romāna "Jelgava 94" autors. 2019. gadā uz lielajiem ekrāniem nonāca arī režisora Māra Ābeles pēc grāmatas "Jelgava 94" motīviem uzņemtā filma. Joņevs daudz publicējies kultūras periodikā. 2014. gadā kopā ar mākslinieku Reini Pētersonu tapusi grāmata bērniem "Slepenie svētki". Latvijas teātros iestudētas arī vairākas autora lugas: "Bārdas" (DDT, rež. M. Lācis), "Rīga. Urbānie mīti" (JRT, rež. M. Lācis), "Zvērīgā mīla" (DDT, rež. J. Joņevs un A. Konste).