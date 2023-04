Apgādā "Dienas Grāmata" izdots jauns Margaritas Perveņeckas romāns "Aspirantūra", kas ir autores pirmais publicētais darbs pēc vairāk nekā desmit gadiem, "Delfi" informē apgāda pārstāvji. Perveņeckas 2011. gadā izdotais romāns "Gaetāno krematoss. Atmiņas par gaismu" godalgots ar Latvijas Literatūras gada balvu (LALIGABA) kā labākais prozas darbs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

​Romānā "Aspirantūra" tiek runāts par jautājumiem, kas saistīti ar cilvēku. Kur velkamas cilvēka un cilvēcības robežas? Ne tikai daiļliteratūrai ierastā filosofiskā un psiholoģiskā tvērumā, bet arī eksakti: matemātiski, fizikāli, ķīmiski, bioloģiski, ekoloģiski utt. Ja dzīvojat pārgalvīgā vīzijā, ka literatūrā visu esat jau piedzīvojuši, tad ko šādu tomēr vēl nebūsiet sastapuši, saka apgāda pārstāvji.

"Radīt pasauli un sevi tajā. Vai – radīt sevi un pasauli sevī. Vai varbūt – pārradīt, salikt kopā no stihijām, no pirmelementiem, no dzīvības pirmformām un vēstures – kolektīvās un individuālās – lauskām," romānu raksturo grāmatas redaktors Vents Zvaigzne. "Šķiet, ka tas ir neizpildāms uzdevums gan apjoma, gan sarežģītības ziņā. Margarita Perveņecka savā otrajā romānā to apņēmīgi paveic, izmantojot gan visu cilvēcei pazīstamo zinātņu datus, gan valodu visā tās plašumā un dziļumā, gan vārdos neizsakāmo. Arī no lasītāja "Aspirantūra" prasa daudz – uzdrīkstēšanos, zinātkāri, pacietību –, bet balvā sola visu pasauli un unikālu lasīšanas pieredzi."

Grāmatas mākslinieks ir Jānis Esītis.