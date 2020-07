Izdots Krišjāņa Zeļga ceturtais dzejas krājums 'Skaistuma klātbūtne'

Izdevniecība "Neputns" laidusi klajā Krišjāņa Zeļģa ceturto dzejas krājumu "Skaistuma klātbūtne".

"Krišjāņa Zeļģa dzeja pēdējos gados kļuvusi vēl precīzāka un ietilpīgāka. Gan laikabiedru vērojumi, gan pasaules apceļošana ļāvusi tapt dzejoļiem, kas aiz ārēja miera un formas lakonisma slēpj pretrunīgas emocijas un mīklainas situācijas, kuras var pārvērsties neprognozējamā iznākumā," tā krājuma redaktors Kārlis Vērdiņš.

Desmit gadu laikā kopš pirmā krājuma iznākšanas Zeļģis kļuvis par vērā ņemamu balsi Latvijas dzejā, un viņa balss arvien pārliecinošāk skan arī ārpus Latvijas – tā par dzejnieku raksta izdevēji.

Dzejoļu krājums "Zvēri" ("Neputns", 2016) tulkots un izdots katalāņu un angļu valodā, drīzumā klajā nāks izdevums vācu valodā. Zeļģa dzejoļu izlase izdota arī krievu valodā ar nosaukumu "Я такими глупостями больше не занимаюсь" (Арго-Риск, Maskava, 2016). Zeļģa dzeja iekļauta antoloģijās grieķu, angļu, lietuviešu u. c. valodās ("Ανθολογία Νέων Λετονών Ποιητών", "Europoe - An anthology of 21st century innovative European poetry", "Poezijos Pavasaris Anthology").

Pats autors par krājumu saka: "Pārdomas par indivīda uzvedību sabiedrībā, rakstītajiem un nerakstītajiem likumiem, atmiņu nozīme mūsu personību attīstībā un kā ikdienā sadzīvot ar dzīves bezjēdzību, kas nereti ir ļoti skaista - tas viss veido krājumu "Skaistuma klātbūtne"".

Krājuma "Skaistuma klātbūtne" ir redaktors ir Kārlis Vērdiņš, mākslinieks – Paulis Liep.