Izdots Viļa Lācīša stāstu krājums 'Sekss un vardarbība'

Apgāds "Mansards" laidis klajā latviešu rakstnieka Viļa Lācīša jauno stāstu krājumu "Sekss un vardarbība".

Lācītis kļuva pazīstams 2010. gadā, kad tika izdots viņa debijas romāns "Stroika ar skatu uz Londonu". Grāmata kļuva par visvairāk lasīto latviešu autora darbu tajā pašā gadā un nominēta Latvijas Literatūras gada balvai. Turpmāk tika izdotas vēl trīs grāmatas: "Pamodināt Lāčplēsi" (2011), "Garais ceļš uz Hantimansijsku" (kopā ar Šmidzi Klonatanu Vāvertu, 2012) un "Amsterdamas princips" (2013).

Izdevēji šo darbu sauc par ilgi gaidītu atgriešanos. Savukārt Lācīša domubiedrs Šmidzis K. Vāverts izteicies: "Sviestroka tā esenciālajā pirmformā, proti, grupas "Zupski Rubin", balss latviešu literatūrā — Vilis Lācītis — atgriežas pie saknēm, proti, celtniecības, un stāstu krājuma turpmākajās daļās paviesojas pansionātā, praidā, Ņūmeksikas tuksnesī, Velsā, Oksfordā, pie latviešu literātiem un pat pie Londonas kriminālajām aprindām. Un dara to viegli, nepiespiesti un eleganti — sviests plūst un burbuļo bez snobisma un cinisma. Lasītājam, lai arī nerodas vēlme identificēties ar stāstu groteskajiem un parasti ne sevišķi apdāvinātajiem varoņiem, pret viņiem pat rodas zināmas simpātijas. No šīs grāmatas ir grūti atrauties, to neizlasot līdz galam!"

"Kopš 2010. gada autora pseidonīms zināms kā literātiem, tā celtniekiem, kas atzinuši viņa talantu – no izklaides līdz dzīves īstenībai vienā elpas vilcienā. Tāda ir jaunā grāmata, kuru grūti nolikt malā, nevēloties turpināt sekot celtnieku brigādes piedzīvojumiem un latviešiem, kas prieku un patikšanu par dzīvi meklē ne tikai Latvijā. Krājumā lietota necenzēta leksika, kura, ja tiktu cenzēta, nekādi nebūtu izprotama," raksta izdevēji.

Jaunās grāmatas dizainu veidojusi Ilva Kalnbērza.