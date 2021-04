Iznācis Ineses Zanderes dzejoļu krājums 'Mantojumi'

Izdevniecībā "Neputns" klajā nācis Ineses Zanderes dzejoļu krājums "Mantojumi", kas ir dzejnieces piektais dzejoļu krājums pieaugušajiem. Krājuma redaktore ir Ieva Lešinska, bet dizainu veidojusi Dita Pence.

Inese Zandere savu krājumu raksturo šādi: "Šīs lirikas būvmateriāls ir vēsturisks, biogrāfisks un autobiogrāfisks. Dzejoļos sapludināta konstruēta un rekonstruēta realitāte – balstoties pārliecībā, ka gan ārpus literatūras, gan literatūrā pastāv īstenība, kurai piemīt patiesums, taču tas ir individuāls, nevis "objektīvs". Vēstures fakti un izlasīti teksti parādās vienīgi atspulgā, pārdzīvojumā, kas ir tikpat personisks kā paša pieredzētais, kas savukārt tiek nebeidzami pārveidots atmiņas filtros; abas šīs līdzvērtīgās "nerealitātes" veido vienu, un tā ir reāla. Un tajā pastāv arī tikumiskais imperatīvs, kura avots ir līdzpārdzīvojums."

Krājumā iekļauti dzejoļi no vairākiem cikliem – "Aspazijas blūzīte", Dziesmusvētku vēsturei veltītā "Balsis no kora", "Profesori", kura varoņi ir daži no Latvijas Universitātes dibinātājiem. Autobiogrāfisko grāmatas zaru veido sava laika un priekšteču klātbūtne, skan arī sasaukšanās ar autorei tuviem latviešu literatūras un mākslas tēliem.

Inese Zandere ir autore vairāk nekā trīsdesmit bērnu grāmatām, daudzu grāmatu redaktore, libretiste un scenāriste, bijusi žurnāla "Rīgas laiks" redaktore, šobrīd – izdevniecības "Liels un mazs" galvenā redaktore. Zanderes darbi ieguvuši vairākas literatūras balvas.