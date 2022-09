Iznācis Ingas Pizānes dzejas krājums 'Tas pats izmisums, tikai ar puķēm'

Izdevniecība "Jāņa Rozes apgāds" laidis klajā dzejnieces Ingas Pizānes trešo dzejas krājumu "Tas pats izmisums, tikai ar puķēm".

Lasītāji Ingas dzeju vērtē kā iekšupvērstu – it kā lasītājs neeksistētu, un šāda intimitāte panāk lielu emocionālo identificēšanos. Tā necenšas kaut ko pierādīt, mainīt vai pieprasīt, raksta izdevēji.

Autore spēj uzrunāt un pārsteigt ar jūtu vienkāršību un patiesumu, nebūt nepretendējot uz dziļi filozofisku ievirzi vai kultūratsaucēm bagātu poētiku. Viņas dzejoļi elpo, dzīvo un jūt, tajos apcerīgi un smeldzīgi atainoti liriski trausli meklējumi apkārtējā pasaulē un līdzcilvēkos, vienlaikus bez liela trokšņa un skaļiem vārdiem spējot drosmīgi atkailināt savu iekšējo pasauli, norāda "Jāņa Rozes apgāda" pārstāvji.

Autores jaunākajā krājumā dzeja kļuvusi vēl personīgāka, pilnasinīgāka, vienlaikus saglabājot tīro, lakonisko, neizpušķoto rakstības manieri un interesi par konkrētām tēmām Inga Pizāne pievēršas ne tikai iekšējai un ārējai pasaulei, bet arī izzina savas saknes, mēģina izprast attiecības ar pilsētu, karu, tuvajiem cilvēkiem. Viņa vēro, pastaigājas, fotografē, skatās kino, mīl. Tas viss notiek ar rakstīta vārda starpniecību.

Dzejniece un sociālo tīklu satura veidotāja Inga Pizāne (1986) dzejā debitēja 2016. gadā ar krājumu "Tu neesi sniegs" (Jāņa Rozes apgāds). 2018. gadā amerikāņu izdevniecība "A Midsummer Night's Press" izdeva autores dzejas grāmatu "Having Never Met" Džeida Vila (Jayde Will) atdzejojumā, kas pavēra iespējas piedalīties arī dažādos dzejas festivālos Anglijā, ASV un citās valstīs, kur viņa godam pārstāvējusi Latvijas mūsdienu dzeju.

2019. gadā klajā nāca dzejnieces otrais krājums "Siena, ko nosiltināt" (Jāņa Rozes apgāds), kas 2020. gadā saņēmis Ojāra Vācieša prēmiju.

Inga Pizāne publicējusies latviešu un ārzemju literāros izdevumos un internetžurnālos, piedalījusies Amerikas dzejas festivālā Ņujorkā, vairākos Eiropas Dzejas festivāla pasākumos, kā arī atdzejas darbnīcās un literāros semināros. Paralēli pedagoģijas studijām pabeigusi dzejas meistardarbnīcas Literārajā Akadēmijā pie Jāņa Rokpeļņa un Ronalda Brieža.