Iznācis jauns rakstnieka Valda Rūmnieka stāstu krājums 'Zaļais gredzens'

Izdevniecība "Zvaigzne ABC" laidusi klajā jaunu rakstnieka Valda Rūmnieka grāmatu "Zaļais gredzens", kurā izlasāmi trīs jauni garstāsti ar ievirzi fantastikā.

Stāsta "Zaļais gredzens" varonis Jānis dodas pa pierasto taku uz mežu sēņot un nonāk pie lielas, pa pusei sagāzušās priedes, kas pēkšņi uzradusies celiņa vidū. Taču vēl lielāks pārsteigums sagaida sēņotāju, kad tas, izlīdis cauri priedes sakņu mudžeklim, attopas, ka atrodas gan tai pašā vietā, taču pavisam citā laikā – simt gadu senā pagātnē… Kā un vai vispār ir iespējams nokļūt atpakaļ savā pasaulē. Stāsts "Ala" aizved lasītāju ne tikai uz 21. gadsimta vidu, bet arī uz Mēnesi – tur novērota kāda neparasta parādība, un divi draugi dodas noskaidrot tās iemeslus. Taču izrādās, ka nebūt nav vienmēr nepieciešama svešāda telpa vai laiks, lai piedzīvotu ko pārsteidzošu – to apliecina krājuma trešais stāsts "Caurspīdīgais", kura varoņi – bērni – tepat Latvijā uziet cilvēku, kura āriene ir patiesi šokējoša, bet viņa stāsts par piedzīvoto – vēl neparastāks… Kas ir šis Krišs un no kurienes viņš uzradies?

Kā raksta izdevēji, Valdis Rūmnieks prasmīgi apvieno dinamisku sižetu, kolorītus tēlus, bagātīgu valodas lietojumu, kultūrvēsturiskas detaļas un neuzkrītoši paustu latviskumu, interesanti sapludinot mistiku un folkloru. "Grāmata bez liekas didaktikas skubina bērnus un pusaudžus pamanīt vērtīgo un neparasto sev apkārt, pētīt dabu un vēsturi, iztaujāt vecākus un vecvecākus. Piedzīvojumi, varoņiem pētot fantastiskās parādības, mijas ar ainām no sadzīves, atsauces uz ierasto un ikdienišķo ļauj lasītājam viegli iejusties attēlotajā vidē," raksta "Zvaigzne ABC" pārstāvji.

Rakstnieks Valdis Rūmnieks līdz šim pazīstamākie darbi – vēsturiskie un biogrāfiskie romāni – tapuši kopīgi ar Andreju Miglu, kā piemēram, "Kuršu vikingi", "Sveiks, jautrais Rodžer!", "Viestura zobens" un "Čaks". Tāpat zināmas virkne pasaku bērniem par autora iemīļotajiem Murjāņiem un neparastajiem radījumiem, kas rosās šai apkaimē – Murjāņu Kurmīti un citiem.

Iznākusi arī rakstnieka autobiogrāfija divās daļās – "No Mežaparka līdz Murjāņiem" un "No Raiņa līdz Čakam" –, bet pusaudžus un jauniešus autors valdzina ar grāmatām, kuras vedina fantastiskos ceļojumos laikā un telpā. Lasītāju iemīļota ir Valda Rūmnieka "Ozola grāmata", kuras varoņu, pareizāk, to bērnu piedzīvojumus turpina grāmata "Laika spēles", kā arī triloģija "Atnācēji", "Atnācēju noslēpums" un "Madaras lādīte".

Pieejama arī e-grāmata.