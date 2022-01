Iznācis Jeļenas Glazovas dzejoļu krājums 'Naivums'

Valtera Dakšas izdevniecība laidusi klajā Jeļenas Glazovas ceturto dzejoļu krājumu "Наивность/Naivums", portālu "Delfi" informē izdevniecība.

Jeļena Glazova ir pašmāju multimediju māksliniece, kura savos projektos apvieno attēlu, eksperimentālo skaņu, instalāciju un poētisko tekstu. Eksperimentālās mūzikas darbības sfēra – "drone/noise" ar pārstrādāta vokāla pielietojumu. Piedalījusies starptautiskos festivālos un projektos Latvijā un citur pasaulē.

Krājumā "Наивность/Naivums" iekļauti dzejoļi no autores tekstiem, kas ir sarakstīti no 2019. gada līdz 2021. gadam. Pirmais Glazovas dzejoļu krājums "Transfēri" (2013; "Orbīta") tika nominēts Latvijas Literatūras gada balvai. Otrais krājums "Plasma" tika izdots angļu un igauņu valodās 2014. gadā Igaunijā. Trešais krājums “Alkatība” tika nominēts Dzejas dienu balvai. Jeļenas Glazovas dzejoļi ir publicēti žurnālos “Domuzīme”, "Vozduh", "Nosorog", "Oktjabrj", interneta izdevumos "Punctum", “Satori”, "TextOnly", "Polutona", "Orbītas" interneta vietnē, "Soloneba.ru", "Literratura.org" u. c.

Dzejoļus raksta parsvarā krieviski, poētiskie teksti tika atdzejoti latviešu, angļu, somu, igauņu, zviedru, poļu, lietuviešu, ungāru valodās. Jeļena ir festivāla "Dzejnieka asinis" (Rīga, 2014–2016) līdzdibinātāja, kuratore un organizatore, kā arī festivāla "Dzeja bez robežām" (Rīga, 2017–2020) līdzdibinātāja un organizatore.

Grāmatas prezentācija notiks 3. februārī, plkst. 20.00, telpā “Progress”, Alauksta ielā 7. Grāmatas izdošanai par godu prezentācijā uzstāsies Jeļena Glazova duētā ar Annu Štefani ar performanci “Naivums”, kā arī komponists Platons Buravickis, kurš sniegs eksperimentālās skaņu mākslas performanci.

Atzdzejojumus latviešu lasītājiem sagatavojis Einārs Pelšs. Grāmatas redaktors ir Arvis Viguls, dizaina autors Kirils Kirasirovs. Dzejas krājums izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "KultūrElpa" atbalstu.