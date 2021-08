Iznācis Jura Kronberga pēcnāves dzejas krājums 'Debesīs Dievs bīda mēbeles'

Izdevniecībā "Dienas Grāmata" klajā laists trimdas dzejnieka un tulkotāja Jura Kronberga (1946-2020) pēcnāves dzejas krājums "Dievs Debesīs bīda mēbeles", ko sastādījis un rediģējis Guntars Godiņš.

"Vairs neuzzināt, kā Juris Kronbergs būtu sastādījis šo dzejoļu krājumu, bet es izdarīju šādi: pirmajā nodaļā jaunie Vilki Vienači, otrajā — dzejoļi, kas radušies pēc krājuma "Uz balkona" vai palikuši ārpus tā, trešajā — tie dzejoļi, kas rakstīti pēdējos divos gados, kad Juris jau dzīvoja Latvijā," par darbu pie krājuma saka Guntars Godiņš.

"Kad atkal un atkal tos pārlasu, apbrīnoju psiholoģiski precīzo laika izjūtu, atbrīvotību, valodas rotaļas, Jurim raksturīgo ironiju un asprātību. Pilnīgi iespējams, ka šis ir spēcīgākais viņa dzejoļu krājums. Reti savus labākos dzejoļus dzejnieks uzraksta mūža beigās, bet, manuprāt, Juris to ir izdarījis, it kā atvadoties, it kā cenšoties ieķerties dzīvē ar vārdu nagiem — asiem un maigiem. Patiesiem," rezumē krājuma redaktors.

Juris Kronbergs ir 16 dzejas krājumu autors. Dzimis gleznotāja un aktiera Rūdolfa Kronberga ģimenē. Pirmās publikācijas 20. gs. 60. gadu vidū. 20. gs. 60.–70. gados darbojies latviešu rokmūzikas grupās. Studējis Stokholmas Universitātē. Atdzejojis zviedru valodā A. Čaka, V. Strēlertes, K. Skujenieka, I. Ziedoņa, V. Belševicas u. c. dzeju. Sastādījis zviedru dzejas izlasi latviešu valodā, atdzejojis Tomasa Transtremera un citu nozīmīgu zviedru autoru dzeju.