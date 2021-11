Iznācis Žebera trešais dzejoļu krājums 'Ceļš pie patērētāja'

Izdevniecībā "Neputns" iznācis dzejnieka un mākslinieka Žebera jeb Andra Brežes trešais dzejoļu krājums "Ceļš pie patērētāja". Dzejnieka iepriekšējā grāmata “Šnabji/Blaknes” klajā nāca pirms 14 gadiem. Jaunākā grāmatas redaktors ir Raimonds Ķirķis, bet māksliniecisko noformējumu veidojis pats Andris Breže.

“Iegādājoties jebkuru preci, arī šo grāmatu, pircējs jeb patērētājs sastopas ar preci pavadošu uzziņas materiālu, kas satur norādes par preci un tās lietošanu. Ja esat iegādājies mēbeles, tad pavadošais materiāls ietvers vizuālu un grafisku attēlu kopumu, kurā būs redzams, kā šo priekšmetu salikt pareizā secībā, lai to varētu lietot, vai gadījumos, kad tā ir sadzīves tehnika, kā to pareizi novietot un pieslēgt, lai tā darbotos. No tā, cik loģiski un secīgi būs norādīta darbību kārtība, atkarīgs preces kalpošanas ilgums un patērētāja drošība. Grāmata “Ceļš pie patērētāja” ir paredzēta visdažādākā veida vizuālā starpposma – norāžu – tuvākai aplūkošanai,” par savu jaunāko krājumu raksta autors.

Krājuma redaktors Raimonds Ķirķis apgalvo: “Ir jābūt uzmanīgiem pasaulē, kurā sērijveida ražošana ir attīstījusies tiktāl, ka preces ir apveltītas ar apziņu. To nodomi ir maldinoši, funkcijas nepakļāvīgas, bet griba, kā izrādās, itin pretēja cilvēkam. Žebers zina, kādus noslēpumus glabā mūsu vispasīvākie ikdienas līdzgaitnieki un laikus ir mūs brīdinājis. Grāmata izmantojama kā mācību līdzeklis.”

Žebers dzeju raksta kopš 70. gadu beigām, pirmais krājums "Tetovējumi" iznāca 1988. gadā. Izdevniecībā “Neputns” iznākušais Žebera dzejas krājums “Šnabji/Blaknes” (2007) saņēmis Latvijas Literatūras gada balvu kategorijā "Dzeja" 2008. gadā. “Neputna” galerijā Tērbatas ielā šobrīd aplūkojama Žebera darbu izstāde.