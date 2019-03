Iznācis zviedru bestsellers – Lārsa Keplera 'Smilšuvīrs'

Sērijā "Mansarda detektīvi" iznācis zviedru bestsellers – Lārsa Keplera romāns "Smilšuvīrs".

Kritiķu atklātais un slavētais Lārss Keplers (Lars Kepler) ir pseidonīms zelta komandai, kurā darbojas laulāts pāris Aleksandra un Aleksandrs – Alexandra Coelho Ahndoril (1966) un Alexander Ahndoril (1967). Viņu grāmatas par izmeklētāju Jonu Linnu iznākušas jau vairāk nekā 13 miljonos eksemplāru 40 valodās, un rakstnieku pāris ir Zviedrijas mūsdienu veiksmīgākie autori.

Vēlu naktī Mikaels tiek atrasts ejam pa sliežu ceļu uz dzelzceļa tilta ārpus Stokholmas. Viņa džinsi ir stīvi no sažuvušām asinīm, no apakšdelma plūst karstas asinis, līst lejup gar plaukstu un pil no pirkstu galiem. Mikaels un viņa māsa pazuduši pirms trīspadsmit gadiem un pasludināti par mirušiem. Sarunā ar policiju viņš atklāj, ka aizbēdzis no kāda Smilšuvīra un viņa māsa joprojām esot dzīva.

Līdz šim Jona Linna bija uzskatījis, ka Mikaels kļuvis par upuri bēdīgi slavenajam sērijveida slepkavam Jurekam Valteram, kura rūpīgi izplānotajā noziegumu shēmā savulaik iejaucās Jona Linna un kurš uz mūžu ieslodzīts stingra režīma psihiatriskajā slimnīcā.

Lai atrisinātu senos notikumus un atrastu Mikaela māsu, kā arī lai noskaidrotu, kādu lomu noziegumā spēlē Jureks Valters, lieta tiek atvērta no jauna. Briesmas ir nenovēršamas, un kādam nepieciešams nokļūt sērijveida slepkavam zem ādas un viņa prātā, turklāt ļoti steidzami, pirms nav par vēlu. Psihiatriskajā klīnikā slepeni tiek iesūtīta Jonas sabiedrotā — Sāga Bauere.

Zviedrijā un citur Eiropā lasa sērijas septīto romānu, savukārt Latvijā pie lasītājiem dodas ceturtais romāns "Smilšuvīrs", kas 2012. gadā kļuva par visvairāk pārdoto kriminālromānu Zviedrijā.

""Smilšuvīrs" ir jaunākais skandināvu trilleris, kuru jums nepieciešams izlasīt tieši tagad. Neatkarīgi no tā, kas jūs esat, ir dažas grāmatas, kuras vajadzētu lasīt tikai dienasgaismas drošībā. Šā saraksta augšpusē noteikti jābūt Keplera starptautiskajam bestselleram "Smilšuvīrs"." ("Parade", ASV)

""Smilšuvīrs" tāpat kā pārējās Keplera grāmatas ir biedējošas kā elle. 'Nordic noir' žanra faniem šīs grāmatas būs lielisks papildinājums. Lasītājiem, kas vēlas saprast, par ko tāds satraukums, "Smilšuvīrs" būs īstā grāmata, ar kuru sākt." ("Signature", ASV)

Lārsa Keplera grāmatas par Jonu Linnu meklējamas pie izdevēja "Mansardā" (sērijas pirmā grāmata "Hipnotizētājs" izpārdota un šobrīd pieejama elektroniski), "Paganīni līgums" un "Uguns liecinieks" joprojām ir piedāvājumā.