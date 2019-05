Iznākusi Anda Surgunta dzejas grāmata 'Skaistākā no aizmiršanās hipotēzēm'

Mākslinieku apvienība "Orbīta" laidusi klajā dzejnieka Anda Surgunta dzejas krājumu, kurā apkopota no 2003. līdz 2018. gadam tapusī dzeja. Grāmatā iekļauts gan krājums "Skaistākā no aizmiršanās hipotēzēm", kura manuskriptu sagatavojis pats autors, gan vēl citi dzejoļi.

Andis Surgunts ir no tās pašas dzejnieku paaudzes, pie kuras pieder daudzi publiskajā telpā šobrīd labi zināmi dzejnieki: Toms Treibergs, Krišjānis Zeļģis, Svens Kuzmins, Arvis Viguls, Artis Ostups un citi. Dzejnieks Andis Surgunts (1984–2018) dzimis Preiļos. Mācījies Preiļu Valsts ģimnāzijā un Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē. Kopš 2005. gada Surgunts publicējies literatūrai veltītos izdevumos – žurnālos "Karogs", "Latvju Teksti" un "Domuzīme", laikrakstā "Kultūras Forums", vietnēs "Satori.lv" un "Punctummagazine.lv". Surgunts arī bijis dzejnieka Einara Pelša grāmatas "Mīļākais tētis pasaulē" (2016) redaktors. Pagājušajā gadā dzejnieks 33 gadu vecumā aizgāja mūžībā.

"Ideāls jaunais dzejnieks" – tā grāmatā Surguntu nodēvē pēcvārda autors un krājuma redaktors Artis Ostups. Runājot par Surgunta rokrakstu, Ostups min nemitīgu eksperimentēšanu, skaistā un neglītā metaforisku sapludināšanu, absurdus aforismus un spožas, sirreālas pasāžas un tuvošanos mūzikas nekonceptuālajai formai: "Ja tobrīd viņa krājums, kuram šajā grāmatā ir saglabāts tā oriģinālais nosaukums un struktūra, tiktu izdots ar atsevišķiem papildinājumiem, tad to varētu uzskatīt par vienu no spilgtākajām debijām kopš Arvja Vigula "Istabas" (..) Daļa no Anda dzejoļiem šķiet sarakstīti, balstoties vārda spējā dzemdināt nākamo vārdu, kas ierodas vai nu kā pārsteidzošs tēla papildinājums, vai kā asprātīga lasītāja gaidu dekonstrukcija. Dzejoļa jēga (ak, nolādētie dzejnieki!) tad skaisti šūpojas kā piedzēries kuģis."

Grāmata iznākusi grāmatu sērijā "Orbītas bibliotēka", kurā tiek izdoti mūsdienu dzejnieku un prozaiķu darbi. Sērijas redaktors ir Aleksandrs Zapoļs. Sastādītāji: Einārs Pelšs un Artis Ostups. Grāmatas dizaina autors: Tom Mrazauskas.