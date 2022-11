Iznākusi jauna Anetes Meleces bilžu grāmata ‘Pazudušais miedziņš’

Bērnu grāmatu izdevniecība "Liels un mazs" laiž klajā Anetes Meleces bilžu grāmatu "Pazudušais miedziņš". Grāmata adresēta pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem un viņu ģimenēm.

Kā vēsta izdevēji, "Pazudušais miedziņš" ir ģimenisks stāsts, kurā iesaistīts bērns, vecāki, grāmatas, rotaļlietas un rūķi, kas piegādā cilvēkiem miegu. Šķiet, ka šoreiz miedziņu kāds nozadzis, jo mazā Stella neparko nevar aizmigt arī pēc tam, kad tētis izlasījis jau tik daudzas vakara pasaciņas.

Meklēšanā detektīvu lomu uzņemas visas Stellas rotaļlietas – līdz beidzot izrādās, ka miega sūtījums piegādāts istabā, kurā neviens neuzdrīkstējās ielūkoties, lai netraucētu aizņemto mammu – viņai taču šodien bija ilgāk jāpastrādā!

Foto: Publicitātes attēls

Autore grāmatu raksturo kā "gandrīz autobiogrāfisku stāstu, kas radies no mazajām ikdienas ciešanām, ko pazīst visi jaunie vecāki – grūtībām vakarā aizmidzināt bērnu. Patiesie notikumi ir savijušies ar izfantazētiem, kuri patiesībā arī ir tikpat īsti, jo arī ir daļa no ikvakara gulētiešanas rituāla: kad izlasītas viena, divas, nereti trīs grāmatas un tiek izslēgta gaisma, nākas izgudrot vēl kādu stāstu par bērna izvēlētu tēmu. Parasti tas ir detektīvs, kur kādam varonim kaut kas ir pazudis, bet mistēriju vienmēr atrisina izmeklētāji Nīlzirgs un Flamingo."

Melece uzsver arī to, ka kļūšana par mammu zināmā mērā mainījusi viņas skatījumu uz savu profesiju: "Agrāk es ilustrēju grāmatas par prieku savam iekšējam bērnam un to, kādu dzīvi šīs grāmatas dzīvo pēc nodrukāšanas, varēju tikai aptuveni nojaust. Šķiet, tikai tagad tā pa īstam saprotu, ar ko es vispār nodarbojos. It nemaz nav slikti katru vakaru nodoties padziļinātiem bērnu grāmatu tirgus pētījumiem un arī piespiedu radošuma treniņš nāk tikai par labu." "Pazudušais miedziņš" ir šā procesa rezultāts, kurā spēcīgi sajūtama reāla sasaiste ar maza bērna un vecāku ikdienu un attiecībām.

Anete Melece (1983) ir plašus starptautiskus panākumus guvusi latviešu māksliniece, grāmatu ilustratore un animācijas filmu autore, kas dzīvo Latvijā un Šveicē. Viņas darbiem raksturīga asprātība, sirsnība, spilgtas krāsas, izzinoši motīvi. Ilustratore ieguvusi vairākas nozīmīgas balvas gan par savām animācijas filmām, gan grāmatu ilustrācijā: par ilustrācijām savai grāmatai "Kiosks" un Laura Gundara grāmatai "Sveiks, Vali!"

Foto: Publicitātes attēls

Anete Melece 2019. gadā saņēma Starptautisko Jāņa Baltvilka balvu bērnu grāmatu mākslā, bet 2021. gadā Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Izcilības balvu kultūrā par grāmatas "Kiosks" starptautiskajiem panākumiem. "Kiosks" saņēmis arī vairākas starptautiskas atzinības – Pītera Pena balvu (Peter Pan Prisset 2020) kā labākā zviedriski tulkotā bērnu grāmata 2020. gadā un Premio ORBIL 2020 – neatkarīgo grāmattirgotāju asociācijas balvu – kā labākā bilžu grāmata Itālijā. Tas uzvests operā Diseldorfā Vācijā un Latvijas leļļu teātrī Latvijā un tulkots jau vairāk kā 20 valodās visā pasaulē.

Grāmata būs pieejama Rīgas grāmatu svētkos, kas 4. un 5. novembrī notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas ātrijā.