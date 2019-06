Izziņo festivāla 'Dzeja bez robežām' pasākumus

No šā gada 14. līdz 16. jūnijam Kaņepes Kultūras centrā notiks starptautiskā dzejas festivāla "Dzeja bez robežām" pasākumi – dzejas lasījumi, dzejnieku un mūziķu performances, kā arī literārās balvas pasniegšanas ceremonija, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Festivālā šoreiz piedalīsies vairāk nekā 15 dzejnieki un mākslinieki no Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas, Melnkalnes un Japānas.

Festivāls "Dzeja bez robežām" tiks rīkots četrās darba valodās: latviešu, krievu, baltkrievu un lībiešu. Festivāla organizatori izvēlās dalībniekus tādā veidā, lai autoru individuālās poētiskās prakses ļautu viņiem iesaistīties produktīvā dialogā.

Dzejas lasījumos Kaņepes Kultūras centrā piedalīsies festivāla autori no Latvijas ––Daina Sirmā, Katrīna Rudzīte, Aivars Madris, Kirils Ēcis. Autori no Baltkrievijas – Andrejs Hadanovičs, Uladzjs Ljankevičs, Voljga Gronska. Autori, kas pārstāv krievu valodu ––Semjons Haņins no Latvijas, Andrejs Seņ-Seņkovs, Natālija Sanņikova no Krievijas un Fjodors Svarovskis no Melnkalnes. Autors, kas pārstāv lībiešu valodu – Valts Ernštreits. Pie atdzejojumiem strādājuši dzejnieki no Latvijas – Einārs Pelšs, Dmitrijs Kuzmins, Vasiļijs Karasjovs.

Festivāla noslēgumā dzejnieki-dalībnieki slepenā balsojumā izvēlēsies festivāla balvas ieguvēju. Festivāla "Dzeja bez robežām" balvas materiālais nodrošinājums ir laureāta dzejas krājuma publicēšana vienā no festivāla valodām izdevniecībā "Literature Without Borders", vai ārzemju partneru izdevniecībā.

Ar dzejas un eksperimentālās mūzikas priekšnesumu festivāla vakara programmā uzstāsies Latvijas mūziķi – Platons Buravickis, Sabīne Moore (Waterflower), kā arī mūziķis no Japānas – Mitsugu Harada. Festivālā arī piedalīsies krievu mediju māksliniece Anna Tolkačova, viņa prezentēs savu mediju projektu "Nomadu dzeja".

Starptautiska dzejas festivāla "Dzeja bez robežām" pasākumi notiek trešo reizi, tie turpina festivāla "Dzejnieka asinis" tradīcijas, aicinot uz Latviju ārzemju māksliniekus un veicinot starptautisko literāro dialogu. Festivāla organizatori ir dzejnieks, kritiķis un izdevējs Dmitrijs Kuzmins (Literature without borders, Ozolnieki, Latvija), dzejnieki Jeļena Glazova un Raimonds Ķirķis.

Pasākumi notiks piektdien, sestdien un svētdien, 14.-16.jūnijā, pulksten 19.00 Kaņepes Kultūras centrā, Skolas iela 15, Rīgā.