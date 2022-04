Izziņo pirmā starptautiskā dzejas festivāla 'Page Break' programmu

No 12. līdz 15. maijam Jelgavā notiks pirmais Starptautiskais dzejas festivāls "Page Break", kas pulcēs vienkopus starptautiski pazīstamus dzejniekus no desmit pasaules valstīm, visiem interesentiem piedāvājot apmeklēt pasaulē atzītu dzejnieku lasījumus, piedalīties diskusijās un gūt Latvijā vēl nebijušu dzejas izziņas pieredzi.

Pirmajā gadā īpašu nozīmi atvēlot ASV autoru mūsdienu dzejai, festivālā piedalīsies četri ievērojami dzejnieki no ASV – Karolīna Foršē, Tāra Skurtu, Deniss Malonijs un Kristofers Merils, portālu "Delfi" informē festivāla organizatori no "I did it".

Dalībnieku vidū būs Mario Bohorkess no Meksikas, Kristoss Kukis no Grieķijas, Jolanda Kastanjo no Spānijas, Matiass Gērics no Vācijas, Radu Vanku no Rumānijas, Ida Borjela no Zviedrijas, Gjokčenurs Č. no Turcijas un trimdā dzīvojošā baltkrievu dzejniece Volha Hapejeva. Latviju festivālā pārstāvēs Inga Gaile un Semjons Haņins.

"Festivāls pulcēs aktuālus un nozīmīgus mūsdienu dzejas autorus, kā arī iepazīstinās ar dažādām dzejas rakstīšanas pieejām, parādot dažādus stilus, tēmas un aptverot plašu dalībnieku ģeogrāfiju. Uzskatām, ka tikšanās ar daudziem spožiem mūsdienu dzejniekiem klātienē dos spēcinošu ieguldījumu Latvijas dzejas vidē un literārajā ainā. Ceram, ka šī festivāla tradīcija turpmāk veidos Latviju par vienu no mūsdienu dzejas centriem starptautiski un iezīmēs Latviju pasaules dzejas kartē," teic festivāla starptautiskās sadarbības vadītājs, Eiropas dzejas festivālu platformas "Versopolis" loceklis, turku dzejnieks Efe Dujans.

Dzejas festivāla programma būs apjomīga un piesātināta, uzrunājot iespējami dažādas mērķauditorijas – 12. un 13. maijā dienas pirmajā pusē notiks tikšanās ar vidusskolēniem Jelgavas vidusskolās, savukārt no 12. līdz 14. maijam katru dienu pulksten 15 un pulksten 17 autori piedalīsies paneļdiskusijās, uz kurām aicināti visi literatūras interesenti.

Diskusijas notiks 12. maijā Jelgavas pilsētas bibliotēkas Barona zālē, 13. maijā Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā, 14. maijā – mājā Vecpilsētas 14. Diskusijas būs veltītas dzejas lomai pēcpandēmijas laikā, dzejas aktīvisma nozīmei, dzejnieka personības lomai sabiedrībā un citām tēmām.

Katru vakaru no 12. līdz 14. maijam pulksten 19 Jelgavas pilsētvidē notiks publiski dzejas lasījumi. 12. maijā festivāla viesi uzstāsies Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā, 13. maijā – mājas Vecpilsētas 14 pagalmā, savukārt 14. maija vakarā dzeja skanēs pie tējas namiņa "Silva". Autori dzeju lasīs oriģinālvalodā, tiks nodrošināts atdzejojums latviešu valodā.

Festivāls noslēgsies 15. maijā pulksten 19 Jelgavas Pils aulā ar pasākumu, kurā vienkopus piedalīsies visi dalībnieki, kopīgos dzejas lasījumos piedzīvojot rakstītā un runātā vārda sintēzi ar laikmetīgām džeza mūzikas improvizācijām.

Festivāla mērķis ir kļūt par ikgadēju pasākumu un sniegt Latvijas auditorijai iespēju sekot līdzi starptautiskām aktivitātēm dzejas nozarē, kā arī veicināt Latvijas atpazīstamību dzejas vidē starptautiskā mērogā.

Plašāku informāciju par festivāla dalībniekiem un detalizētu programmu var iegūt festivāla interneta vietnē www.pagebreak.lv.

Pirmo Starptautisko dzejas festivālu "Page Break" rīko biedrība "I did it" sadarbībā ar Jelgavas pilsētu un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi "Kultūra".