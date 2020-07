Izziņoti Baltvilka balvas 2020 pretendenti bērnu literatūrā un grāmatu mākslā

Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) šajā vasarā, kad lasīts ir daudz vairāk kā citugad, turpina atzīmēt bērnu literatūras īpašos sasniegumus, jau 16. reizi piešķirot Starptautisko Jāņa Baltvilka balvu. Tā tiek piešķirta rakstniekam un ilustratoram Latvijā, kā arī latviski tulkotam Eiropas valstu rakstniekam un šī darba tulkotājam.

Žūrija, kurā šogad darbojās mākslas zinātniece Austra Avotiņa, literatūrzinātniece Ilze Stikāne, mākslas izglītības eksperte Ilze Kupča, literatūras docētāja Aija Kalve un sabiedrības pārstāvji: režisors Valters Sīlis ar bērniem, starptautisku literatūras projektu vadītāja Ieva Hermansone ar meitu Ellu, ir lēmusi, ka Jāņa Baltvilka balvas starptautiskās laureātes 2020. gadā ir rakstniece Jurga Vile, ilustratore Lina Itagaki un tulkotāja Dace Meiere par nozīmīgo lietuviešu bērnu literatūras darbu "Sibīrijas haiku" (izdevējs – Liels un mazs, 2020). Savukārt laureāti ilustrācijā un rakstniecībā tiks paziņoti svinīgā sarīkojuma laikā Jāņa Baltvilka dzimšanas dienā, 24. jūlijā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā.

Uz Jāņa Baltvilka balvu bērnu un jauniešu literatūrā pretendē:

Osvalds Zebris "Māra" (Dienas Grāmata, 2019);

Inese Zandere "Bērns, kas neiekrita" (Liels un mazs, 2019);

Juris Kronbergs "Laika bikses" (Liels un mazs, 2019);

Rasa Bugavičute-Pēce "Puika, kurš redzēja tumsā" (Latvijas Mediji, 2019);

Agnese Vanaga "Plastmasas huligāni" (Jāņa Rozes apgāds, 2019);

Arno Jundze "Šušnirks un pazemes bubuļi" (Zvaigzne ABC, 2019).

Uz Jāņa Baltvilka balvu grāmatu mākslā pretendē:



Gundega Muzikante par ilustrācijām Ievas Samauskas grāmatai "Septiņas spārnotas atziņas mazā somiņā" (Zvaigzne ABC, 2019);

Ieva Jurjāne par ilustrācijām Kārļa Ķezbera grāmatai "Takšelis Makšelis" (Mansards, 2019);

Mārtiņš Zutis par ilustrācijām Frīdas Nilsones grāmatai "Ledusjūras pirāti" (Jāņa Rozes apgāds, 2019);

Lote Vilma Vītiņa par ilustrācijām grāmatai "Dzejnieks un smarža" (Aminori, 2019);

Andra Manfelde par ilustrācijām grāmatai "Ceriņslotas zīmējumi" (Latvijas Mediji, 2019).



Pretendenti AS "Latvijas Valsts meži" balvai "Jaunaudze" par debiju bērnu literatūrā un grāmatu mākslā:



Dāvids Vikmanis un Marina Heniņa ar grāmatu "Roņpils: purva stāsts" (Jāņa Rozes apgāds, 2019);

Viesturs Ķerus par grāmatu "Meža meitene Maija" (Liels un mazs, 2019);

Kristīne Martinova par ilustrācijām grāmatai "Šušnirks un pazemes bubuļi" (Zvaigzne ABC, 2019).

Sadarbībā ar portālu "Delfi" laikā pirms ceremonijas plašākai sabiedrībai būs iespēja piedalīties lasītāju balsojumā un izvēlēties pašu labāko un skaistāko bērnu vai jauniešu grāmatu no šogad Baltvilka balvai nominētajiem darbiem.

Balvas uzdevumi ir veicināt bērnu literatūras attīstību Latvijā, tās starptautisko atpazīstamību, kā arī stiprināt grāmatu lasīšanas tradīcijas sabiedrībā. LBJLP kā Starptautiskās Bērnu un jaunatnes literatūras padomes (International Board on Books for Young People, IBBY) Latvijas nodaļa turpina no laureātu vidus tālāk mērķtiecīgi izcelt un nominēt kandidātus prestižākajiem bērnu literatūras apbalvojumiem pasaulē – Hansa Kristiana Andersena balvai, Astridas Lindgrēnes memoriālajai balvai un IBBY Goda sarakstam. Tādā veidā mūsu literatūras visveiksmīgākos darbus var iepazīt lielākajos grāmatu tirgos, nozīmīgākajos starptautiskajos bērnu literatūras forumos un datu bāzēs.

Kā katru gadu notiks arī muzikāls pirmatskaņojums. Komponists Armands Skuķis ir radījis dziesmas ar Jāņa Baltvilka vārdiem, ko izpildīs soprāns Laima Lediņa. Apbalvošanas ceremonijas dramaturģiju un norisi vadīs Ance Strazda un Klāvs Mellis.