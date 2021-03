Jauns raidījums 'Literatūre/Sākumskola' iedvesmos lasīt latviešu autoru grāmatas bērniem

Sākot ar 28. martu ik svētdienu sākumskolēnu tālmācības sagurumu kliedēs jauns raidījums “Literatūre/Sākumskola”. Tā būs izglītojoša spēle, kas 1.-6. klašu bērnus ievedīs 12 mūsdienu latviešu autoru grāmatu pasaulēs.

Raidījums "Literatūre/Sākumskola" būs skatāma gan LTV1 ēterā svētdienu rītos pulksten 9:15, gan izmantojams kā palīglīdzeklis mācībās skolās kopā ar īpaši veidotiem metodiskajiem materiāliem. Katrā sērijā četri klasesbiedri no dažādām Latvijas skolām risinās uzdevumus, kurus tiem būs sagatavojuši latviešu bērnu grāmatu autori.

Luīze Pastore aicinās Mežciema skolēnus kļūt par mākslas detektīviem, tāpat kā viņas grāmatas "Pēdējais Ķēniņš" varoņi. "LALIGABA 2020" balvas ieguvējs Viesturs Ķerus vedīs mazos talsiniekus ekspedīcijā gar Mārupīti Rīgā, gluži kā grāmatā "Meža meitene Maija". Mazie jūrmalnieki dos vairākas dzīves Kārļa Vērdiņa dzejolim no dzejoļu krājuma "Tētis". Ieva Samauska ievedīs policijas un izmeklēšanas tēmā, bet Rasa Bugavičute-Pēce ievilinās teātra un drāmas aizkulisēs. Inese Zandere spēlēsies dakteros un kopīgi ar skolniem dakterēs slimu dzejoli. Stāsta "Sveiks, Vali!" autors Lauris Gundars mudinās izpētīt sveicināšanos un sveicienus. Kopā ar Inesi Pakloni skolnieki aizceļos no Viļāniem līdz okeānam un tuksnesim. Bet Andra Manfelde neļaus apmaldīties Krāslavas miglā. Darbus no nedarbiem atšķirt mācīs Evija Gaile un viņas varoņi Koko un Riko.

"Mazā Literatūre dod iespēju atvērt dārgumu lādi, kurā tiek glabāti noslēpumi par to, cik daudz vērtību patiesībā sevī glabā viens dzejolis, viens stāsts, viena grāmata, viens rakstnieks!" stāsta Gustavs Terzens. Gustavs aizraus spēles azartā sākumskolēnus, bet atrast atbildes bērniem palīdzēs literatūriste Marta Selecka.

Projekts "Literatūre/Sākumskola" top sadarbojoties Valsts Izglītības satura centram ar VFS Films un Latvijas Televīziju.